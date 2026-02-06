Chocolate ecuatoriano para San Valentín: tres chocolaterías imperdibles en Quito

Si buscas un regalo especial para San Valentín, el chocolate elaborado con cacao ecuatoriano se perfila como una opción que combina tradición, sabor y valor local. En Quito, varias chocolaterías artesanales ofrecen bombones, trufas y tabletas con propuestas innovadoras que resaltan el origen del cacao nacional y lo transforman en una experiencia gourmet con identidad propia.

La elección no es casual. Más allá de su simbolismo cultural como detalle romántico, el chocolate contiene compuestos que estimulan la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y placer, lo que explica por qué este dulce continúa siendo uno de los obsequios más representativos de la fecha.

Por ello, el chocolate se mantiene como uno de los regalos clásicos del Día del Amor. En este recorrido destacan opciones elaboradas con cacao ecuatoriano como protagonista, que ganan cada vez más espacio entre los consumidores. Aunque el país es reconocido mundialmente por la calidad de su cacao, el mercado de chocolates aún está dominado por grandes marcas internacionales, un escenario que poco a poco comienza a cambiar con el crecimiento de propuestas locales artesanales.

Cada vez más personas optan por chocolates elaborados en el país, atraídas por sabores innovadores y por el valor que estas iniciativas aportan a las cadenas de comercio local. Esta temporada se convierte, además, en una oportunidad ideal para descubrir y apoyar estas propuestas.

Chocolateria Steben Gaviño

El joven chef quiteño Steben Gaviño ha llevado su marca a convertirse en una experiencia de sabor y actualmente su local en el Centro Histórico goza de fama nacional e internacional, de la mano de su trayectoria como uno de los más destacados maestros chocolateros. Aunque sus postres son lo más solicitado, la marca cuenta con variadas opciones de chocolate para regalar.

La chocolateria de Steben Gaviño es una de las más reconocidas en la capital. MATTHEW HERRERA

Desde trufas, almendras cubiertas, bombones o tabletas, llevan en su preparación una propuesta de sabores fusión, con intenso aroma y el cuidado de Gaviño en cada detalle. Por eso, no es extraño encontrar una de las combinaciones que más curiosidad genera: el chocolate con sabor a cecina de vaca. Pero la propuesta se acoge a cada paladar con variaciones más convencionales y distinta intensidad en el cacao.

Dirección: Edificio Vicuña, Calle Venezuela N5-60

Horario: 10:00 a 19:00 (martes a domingo)

Opciones: Bombones, trufas, tabletas, almendras cubiertas, chips

Precios: De 3 a 20 dólares

Chez Tiff

Este proyecto familiar se ha enfocado en experiencias de aprendizaje en torno al cacao ecuatoriano. En el lugar, además de aprender sobre este fruto, su proceso artesanal y tiempos de preparación, se puede encontrar el producto final de la marca Indemini Báez, la fusión de apellidos de la ecuatoriana Cristiana Báez y su esposo suizo Bertrand Indemini.

Indemini Báez es una marca de chocolate que promueve el ´slow food´ y usa cacao de pequeños productores. MATTHEW HERRERA

Él pastelero y ella educadora, ofrecen chocolates que se alejan de los productos ultra procesados que priorizan el azúcar. Lo más importante, usando cacao de productores del país y conociendo cada agricultor y fincas. Para la elaboración de los chocolates no se mezcla ningún cacao, pues el sabor, aroma o color dependen de donde se ha cultivado y, combinarlos haría que pierdan cada uno su esencia. Además, en cada empaque, el cliente puede saber detalles sobre el agricultor y el lugar de origen de su siembra.

Dirección: García Moreno y Manabí

Horario: 10:00 a 18:30 (martes y viernes), 11:00 a 16:30 (sábado) , 11:00 a 17:00 (domingo)

Opciones: Tabletas, bombones, pasta de cacao

Precios: 1 a 25 dólares

Be Cocoa

En Be Cocoa, Ana María Sánchez trata la elaboración del chocolate con profunda pasión después de vivir varios años en Europa y evidenciar el valor del cacao ecuatoriano a nivel internacional. Su idea es hacer piezas muy bien cuidadas, casi perfectas, pero además con sabores que eleven la experiencia de comerlos.

Be Cocoa nació de la mano de Ana María Sánchez después de trabajar con cacao ecuatoriano en Europa. MISHELL DUQUE

Aunque la marca nació en 2014, desde el 2022 cuentan con un local en Quito, en donde las opciones para regalo son permanentes, pero trabajan diseños específicos por temporada. Por San Valentín, los corazones son los protagonistas, pero guardando también las otras alternativas que ya son reconocidas, pues incluso sus bombones se consiguen en el Aeropuerto de Guayaquil y las trufas están en la cadena más importante de supermercados.

Dirección: Giovanni Boccaccio Lote 37 (La Primavera, Cumbayá)

Horario: 10:00 a 20:00 (lunes a sábado), 10:00 a 19:00 (domingo)

Opciones: Corazón de chocolate grande, caja de corazones, trufas, bombones.

Precios: 1 a 27 dólares

