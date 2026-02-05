Agenda de Carnaval en Quito 2026: conciertos y ferias del 5 al 14 de febrero

Quito celebra el Carnaval 2026 con una agenda cultural descentralizada que activa barrios, parroquias rurales y museos

Quito celebra el Carnaval 2026 con una agenda cultural diversa que recorre toda la ciudad.

Durante el feriado de Carnaval, Quito se transforma en un gran escenario cultural al aire libre. Barrios urbanos y parroquias rurales se llenan de música, danza, talleres, recorridos y actividades comunitarias pensadas para públicos de todas las edades, con una programación que invita a vivir la fiesta desde la tradición, el arte y el encuentro ciudadano.

Entre los principales eventos se encuentra:

Amaguaña: tradición, flores y rituales

La parroquia de Amaguaña será uno de los puntos destacados del Carnaval con una programación que combina celebración popular, espiritualidad y colorido:

Carnaval Nocturno, sábado 7 de febrero, desde las 18:00

Yumbo Carnaval, sábado 14 de febrero, desde las 09:00

Corso de Flores y Colores y concierto, domingo 15 de febrero, desde las 09:00

Misa del Niñito Carnavalero, martes 17 de febrero, a las 10:00

Museos y centros culturales: arte, memoria y participación

Durante el feriado, los museos y centros culturales municipales activan una agenda especial con recorridos mediados, talleres educativos y sensoriales, exposiciones temporales y circuitos temáticos de Carnaval, dirigidos a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y familias.

Centro Cultural Benjamín Carrión – Sede Bellavista

Recorrido mediado por la muestra Nuestro lugar en el esquema de las cosas, sábado 14 de febrero, de 11h00 a 14h00

Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano, Iñaquito

Centro Cultural Benjamín Carrión – La Mariscal

En Carnaval todo vale: Taller de escritura autobiográfica, martes 3, 10 y 24 de febrero, de 11:30 a 13:00

Fiebre de Carnaval, con Yuliana Ortiz Ruano, miércoles 11 de febrero, de 10:30 a 12:30

Taller Mi cartografía sensorial, dirigido a adultos mayores, jueves 12 de febrero, de 10:30 a 12:00

Dirección: Jorge Washington E2-42 y Ulpiano Páez

Teatro Capitol

Carnaval del amor, jueves 12 de febrero, de 19:00 a 20:30

Av. Gran Colombia 13377, Itchimbía

Centro Cultural Plaza Belmonte

Comparsa de las caras ocultas de la alegría, sábado 14 de febrero, de 17:00 a 19:00

Ruta Guaguas Carnavaleros, domingo 15 de febrero, de 11:45 a 12:30

Dirección: Vicente León y José Antepara, Centro Histórico

Casa de las Artes La Ronda

Exposición Tras mi rostro, viernes 13 de febrero, de 10:00 a 11:00

Evento Carnavalito, ritual del agua como símbolo de purificación y renovación, viernes 13 de febrero, de 11:00 a 13:00

Dirección: Juan de Dios Morales N°999 y Venezuela

Museo Alberto Mena Caamaño – Centro Cultural Metropolitano

Entre tertulias y máscaras: el carnaval en el Quito colonial, lunes 16 y martes 17 de febrero, de 10:00 a 15:30

Dirección: García Moreno y Pasaje Espejo

Centro Cultural Metropolitano

Mural Composición (1986) de Jaime Andrade Moscoso, en exhibición hasta abril de 2026

Exposición Cortezas de relámpago, de Wilson Paccha, hasta el 1 de marzo de 2026

09:30 a 16:30 | Último ingreso 16:00

Dirección: García Moreno y Pasaje Espejo

Bibliotecas y parques: el Carnaval también se lee y se juega

La Red Metropolitana de Bibliotecas y el Parque Urbano Cumandá se suman a la fiesta con actividades lúdicas, literarias y artísticas:

Red Metropolitana de Bibliotecas

Biblioteca El Ejido: Colores y personajes del Carnaval, viernes 13 de febrero, de 15:00 a 16:00

Biblioteca Federico González Suárez (Sala Infantil): Carnaval de palabras y tradiciones, viernes 13 de febrero, de 15::00 a 16:00

Biblioteca Llano Grande: Carnaval de saberes, viernes 13 de febrero, de 12h00 a 13h00

Parque Urbano Cumandá

Clases de historia del arte y talleres artísticos, durante febrero

Laboratorio de Letras y Club de lectura, todos los viernes

Taller de elaboración de máscaras y comparsa de Carnaval para adultos mayores

Activación Búsqueda del Tesoro, sábado 14 de febrero, de 07h30 a 16h15

Master class Baile por Carnaval, sábado 14 de febrero, de 10h00 a 12h00

