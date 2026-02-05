Agenda de Carnaval en Quito 2026: conciertos y ferias del 5 al 14 de febrero
Quito celebra el Carnaval 2026 con una agenda cultural descentralizada que activa barrios, parroquias rurales y museos
Durante el feriado de Carnaval, Quito se transforma en un gran escenario cultural al aire libre. Barrios urbanos y parroquias rurales se llenan de música, danza, talleres, recorridos y actividades comunitarias pensadas para públicos de todas las edades, con una programación que invita a vivir la fiesta desde la tradición, el arte y el encuentro ciudadano.
Entre los principales eventos se encuentra:
Amaguaña: tradición, flores y rituales
La parroquia de Amaguaña será uno de los puntos destacados del Carnaval con una programación que combina celebración popular, espiritualidad y colorido:
Carnaval Nocturno, sábado 7 de febrero, desde las 18:00
Yumbo Carnaval, sábado 14 de febrero, desde las 09:00
Corso de Flores y Colores y concierto, domingo 15 de febrero, desde las 09:00
Misa del Niñito Carnavalero, martes 17 de febrero, a las 10:00
Museos y centros culturales: arte, memoria y participación
Durante el feriado, los museos y centros culturales municipales activan una agenda especial con recorridos mediados, talleres educativos y sensoriales, exposiciones temporales y circuitos temáticos de Carnaval, dirigidos a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y familias.
Centro Cultural Benjamín Carrión – Sede Bellavista
Recorrido mediado por la muestra Nuestro lugar en el esquema de las cosas, sábado 14 de febrero, de 11h00 a 14h00
Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano, Iñaquito
Centro Cultural Benjamín Carrión – La Mariscal
En Carnaval todo vale: Taller de escritura autobiográfica, martes 3, 10 y 24 de febrero, de 11:30 a 13:00
Fiebre de Carnaval, con Yuliana Ortiz Ruano, miércoles 11 de febrero, de 10:30 a 12:30
Taller Mi cartografía sensorial, dirigido a adultos mayores, jueves 12 de febrero, de 10:30 a 12:00
Dirección: Jorge Washington E2-42 y Ulpiano Páez
Teatro Capitol
Carnaval del amor, jueves 12 de febrero, de 19:00 a 20:30
Av. Gran Colombia 13377, Itchimbía
Centro Cultural Plaza Belmonte
Comparsa de las caras ocultas de la alegría, sábado 14 de febrero, de 17:00 a 19:00
Ruta Guaguas Carnavaleros, domingo 15 de febrero, de 11:45 a 12:30
Dirección: Vicente León y José Antepara, Centro Histórico
Casa de las Artes La Ronda
Exposición Tras mi rostro, viernes 13 de febrero, de 10:00 a 11:00
Evento Carnavalito, ritual del agua como símbolo de purificación y renovación, viernes 13 de febrero, de 11:00 a 13:00
Dirección: Juan de Dios Morales N°999 y Venezuela
Museo Alberto Mena Caamaño – Centro Cultural Metropolitano
Entre tertulias y máscaras: el carnaval en el Quito colonial, lunes 16 y martes 17 de febrero, de 10:00 a 15:30
Dirección: García Moreno y Pasaje Espejo
Centro Cultural Metropolitano
Mural Composición (1986) de Jaime Andrade Moscoso, en exhibición hasta abril de 2026
Exposición Cortezas de relámpago, de Wilson Paccha, hasta el 1 de marzo de 2026
09:30 a 16:30 | Último ingreso 16:00
Dirección: García Moreno y Pasaje Espejo
Bibliotecas y parques: el Carnaval también se lee y se juega
La Red Metropolitana de Bibliotecas y el Parque Urbano Cumandá se suman a la fiesta con actividades lúdicas, literarias y artísticas:
Red Metropolitana de Bibliotecas
- Biblioteca El Ejido: Colores y personajes del Carnaval, viernes 13 de febrero, de 15:00 a 16:00
- Biblioteca Federico González Suárez (Sala Infantil): Carnaval de palabras y tradiciones, viernes 13 de febrero, de 15::00 a 16:00
- Biblioteca Llano Grande: Carnaval de saberes, viernes 13 de febrero, de 12h00 a 13h00
Parque Urbano Cumandá
Clases de historia del arte y talleres artísticos, durante febrero
Laboratorio de Letras y Club de lectura, todos los viernes
Taller de elaboración de máscaras y comparsa de Carnaval para adultos mayores
Activación Búsqueda del Tesoro, sábado 14 de febrero, de 07h30 a 16h15
Master class Baile por Carnaval, sábado 14 de febrero, de 10h00 a 12h00