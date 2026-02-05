Pabel Muñoz responde por el río Monjas y licencias en zonas de riesgo

4. Pabel Muñoz defendió la gestión municipal y cuestionó la nueva ley impulsada por el Gobierno

Referencial. El alcalde Pabel Muñoz se refirió al río Monjas y a las licencias en zonas de riesgo en Quito.

Imágenes de tensión, reclamos ciudadanos y una sesión inconclusa del Concejo Metropolitano marcaron la agenda municipal esta semana. Hace apenas dos días, una reunión convocada para tratar la problemática del río Monjas terminó de forma accidentada: no hubo quórum, se registraron momentos de indignación vecinal e incluso una persona se desmayó en medio del debate.

La mañana de este jueves, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, abordó el tema en una entrevista televisiva, donde ofreció disculpas a la ciudadanía, defendió la actuación municipal y explicó los avances —y limitaciones— en torno a un problema histórico que hoy está bajo mandato de la Corte Constitucional.

“Los vecinos tienen toda la razón, pero el Municipio también”

Muñoz aclaró que no presidió la sesión porque solicitó que la vicealcaldesa liderara la reunión, aunque enfatizó que eso no lo exime de responsabilidad política.

“No estando yo presente, tengo que expresar molestia, pero también disculpas a la ciudadanía”, afirmó.

El alcalde cuestionó duramente la falta de compromiso de algunos concejales, señalando que en reiteradas ocasiones las sesiones de los martes no se completan por ausencia de ediles.

“Tenemos la obligación de sesionar, pero nos cuesta terminar los puntos del orden del día porque no siempre hay el quórum necesario”, lamentó.

Río Monjas: sentencia constitucional y obras en marcha

Muñoz recordó que existe una sentencia constitucional de 2022 que obliga al Municipio a intervenir el río Monjas, una zona afectada por décadas de desatención estatal. Actualmente, explicó, se trabaja en tres frentes, aunque reconoció que en uno de ellos el avance ha sido menor al esperado.

Entre las obras destacadas mencionó:

Muros de contención en la parte baja del río para frenar la erosión.

Un disipador de energía en el sector del Condado, inaugurado durante su administración, con una inversión cercana a los 2 millones de dólares, para reducir la fuerza de las aguas que descienden desde distintos puntos de Quito.

“No es un trabajo inmediato y sí, pudo haberse hecho más rápido. En eso los vecinos tienen toda la razón”, admitió.

Construcciones irregulares y un conflicto complejo

El alcalde también reconoció una discrepancia con ciertos vecinos que construyeron en zonas no permitidas y sin permisos municipales, pero que ahora esperan indemnizaciones a valor comercial.

“La ley es clara: la indemnización se calcula sobre valores catastrales”, explicó, añadiendo que en algunos casos se han solicitado desalojos incluso con orden judicial, debido al alto riesgo de la zona.

Licencia en Bellavista: “Un problema heredado desde 2017”

Sobre la polémica licencia de construcción en Bellavista, en una zona de alto riesgo, Muñoz aseguró que se trata de un proyecto heredado, conocido como Panorama 3, con procesos legales que se arrastran desde 2017.

“La licencia se reactivó antes de que yo ingrese al Municipio. Desde entonces no se ha construido, pero existe un tira y afloja legal”, señaló, aclarando que el caso será tratado en el Consejo de Corporación de Avalúos.

Dura crítica a la nueva ley del Gobierno Nacional

El alcalde cuestionó la ley que obliga a los municipios a destinar el 70% de su presupuesto a inversión. Muñoz calificó la normativa como “nefasta” y advirtió que podría tener efectos devastadores en los gobiernos locales. “Quito ya cumple esa regla. El problema es que esta ley reduce el concepto de inversión y no permite complementar las obras con personal”, explicó.

Como ejemplo, advirtió que, de aplicarse estrictamente, se afectaría programas sociales, comedores comunitarios, desarrollo infantil y apoyo a jóvenes emprendedores.

Además, sostuvo que la ley podría ser inconstitucional, al vulnerar la autonomía administrativa y financiera de los GAD.

Choque con la Asamblea y defensa de la gestión municipal

Muñoz rechazó los intentos de fiscalización desde la Asamblea Nacional y aseguró que su verdadero mandante es la ciudadanía quiteña.“ Quito no puede estar supeditada a asambleístas mediocres que no saben hacer su trabajo”, expresó, atribuyendo los ataques a un ambiente preelectoral.

