Bacheo no soluciona el deterioro vial en Tumbaco, denuncian vecinos

Situación. El mal estado de la calle Guayaquil y Gaspar de Carvajal, con múltiples huecos, complica el tránsito y evidencia la necesidad de reparación.

“El mantenimiento de las vías en Tumbaco parece ser un lujo que llega a cuentagotas”. Este es el sentir de los moradores de la parroquia que denuncian que, con las constantes lluvias, el deterioro del asfalto se ha intensificado, generando huecos, cráteres y serios problemas de movilidad.

El asfalto cede ante las lluvias

Para los conductores, transitar por estas calles se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos: a la congestionada movilidad, a los accidentes de tránsito y a la congestión vehicular que asfixia a la capital en horas pico, se suma un enemigo silencioso que golpea el bolsillo de los ciudadanos: las calles en pésimo estado.

La concejal Cristina López cuestiona la falta de atención municipal y la nula ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). “Hemos realizado varios procesos de fiscalización y pedidos específicos, no solo por las vías principales, sino también por las secundarias, que están en un estado deplorable. Un ejemplo claro es la calle Guayaquil, en el centro de Tumbaco, que hoy es prácticamente imposible de transitar”, señala López.

Según la concejal, vías que en su momento fueron secundarias, como las que conectan a urbanizaciones como La Católica, al colegio Terranova o hacia Cumbayá, se han convertido en arterias fundamentales debido al aumento del tránsito, pero requieren atención urgente.

Presupuesto sin ejecución efectiva

“El presupuesto sí existe, pero no se ejecuta de manera adecuada. La Epmmop no gastó 40 millones de dólares en 2025 destinados al mantenimiento vial”, denuncia. López añade que los trabajos que se han realizado no son bacheos técnicos, sino parches emergentes que, con la temporada de lluvias, no durarán.

El problema no se limita a Tumbaco. En el parque central de Cumbayá se ha evidenciado el levantamiento de adoquines y la formación de grandes huecos, según denuncia Jesús Guachamín, presidente del sector El Chaquiñán. Esta situación refleja la falta de planificación y coordinación entre entidades municipales, lo que agrava el deterioro de las vías y genera descontento entre los vecinos.

En el parque central de Cumbayá, los adoquines de la calle Francisco de Orellana se han desprendido, formando huecos que dificultan el tránsito peatonal y vehicular. Matthew_Herrera

Desde Epmmop, en respuesta a EXPRESO, se informó que se encuentra en ejecución el paquete de mantenimiento vial Calderón-Tumbaco, con una inversión aproximada de 755 mil dólares. Los trabajos comenzaron el 2 de febrero en Calderón y se extenderán hacia Tumbaco, con intervenciones que serán anunciadas y socializadas con la comunidad; sin embargo, la institución no precisó cuáles calles serán intervenidas.

Reparaciones viales no satisfacen a moradores

Vemos que no hay planificación municipal, ni prioridad en el mantenimiento; se gasta dinero en tramos ya en buen estado mientras calles importantes de Tumbaco siguen destruidas.

Cristina López concejal

Actualmente, se ejecuta el segundo tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín, en los sectores de Scala Shopping y Paseo San Francisco, con rehabilitación total de la vía. Además, se han completado mejoras significativas en Santa Inés y en el primer tramo de la misma avenida en Puembo-Pifo.

A pesar de estos trabajos, los vecinos mantienen su malestar. Patricio Salguero, habitante del barrio Santa Ana, afirma que tras años de denuncias la atención municipal se limitó a un bacheo temporal que no resuelve el problema: “Esta vía conecta con la Interoceánica y se ha convertido en una vía de desfogue; con la temporada de lluvias, los daños se agravan y los arreglos no duran”, explica.

La situación se repite en la calle Guayaquil, donde se registran huecos y grietas a lo largo de una vía mixta de asfalto y adoquines. Durante un recorrido de EXPRESO se observaron montículos de tierra colocados para tapar los huecos, muchos ya llenos de agua debido a las lluvias.

Moradores del barrio Santa Ana cuestionan que solo se haya realizado un bacheo momentáneo en la vía, cuando esta requiere una repavimentación integral. Franklin Jacome

Yadira Mendoza, vecina del sector, denuncia que la falta de coordinación entre las entidades municipales ha agravado el deterioro: “Después de que realizaron trabajos de mantenimiento vial, la Empresa de Agua de Quito intervino para cambiar el alcantarillado y dañó lo arreglado. Ahora el asfalto vuelve a hundirse y se forman charcos de agua estancada”.

Armando Lara, otro habitante, señala que esta falta de integración institucional es uno de los principales detonantes del deterioro de las calles y exige que las intervenciones se realicen de manera coordinada y planificada, para evitar que los arreglos temporales se conviertan en un gasto inútil y en un problema recurrente para los ciudadanos.

