"¿Les parece justo cobrar esto?"; reclamos por aumento de planillas de agua en Quito

La tasa de la basura se cobra en la planilla de agua, bajo la premisa de que quien más consume el líquido en Quito, paga más

Un residente de Pomasqui reportó que en enero pagó 57 dólares por la planilla de agua en Quito, pero la de febrero aumentó a más de 80 dólares por la tasa de recolección de basura.

Los usuarios del servicio de agua potable en Quito que ya han recibido su planilla pagarán por primera vez la tasa de recolección de basura a través de la boleta de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), con un monto elevado por ese rubro. El cambio ha provocado reclamos por parte de varias personas en redes sociales, pues refieren que los valores han aumentado considerablemente.

El nuevo mecanismo de cobro arrancó el 1 de febrero, pues hasta el año pasado esta tasa se pagaba por medio de la planilla de energía eléctrica.

Sin embargo, algunos usuarios han escrito mensajes de quejas en redes sociales al referir que el valor de las planillas se ha triplicado o incluso quintuplicado. EXPRESO constató el caso de una factura en la que la tasa de recolección de basura tiene un costo de 37,86 dólares, lo cual elevó la boleta de 58 dólares de enero a 80 dólares en febrero.

En otros casos expuestos en las plataformas virtuales, los ciudadanos mencionan que antes pagaban 3 dólares y hoy tendrán que cancelar 15 dólares.

Usuarios se quejan de cortes de agua y mal servicio de recolección

Entre las quejas se resalta que hay sectores en donde los cortes del servicio de agua son constantes o que en otros hay fallas en la recolección de basura, situación que muchos creen que "no es justo" frente al monto elevado que deben pagar por el servicio de desechos ni por el consumo del líquido vital.

Una de ellas es Angie Suasnavas, quien en la red social X escribió: "Les parece justo cobrar $15.75 por este servicio que encima en mi sector la basura la recogen cuando se les da la gana...!!! Y la calle la limpian los mismos vecinos del sector.

El alcalde Pabel Muñoz había explicado en semanas antes que se definió un nuevo esquema de cobro sobre una base técnica que implica una correlación del 92 % entre el consumo de agua en los hogares versus la generación de residuos sólidos.

Es decir que entre menos agua se consuma, menos se pagará por recolección de basura. La idea, según el funcionario, es fomentar un uso responsable de los recursos.

EXPRESO consultó a la Epmaps sobre las quejas ciudadanas, pero aún no se emite una respuesta precisa. Desde la institución aclararon que cualquier duda sobre la nueva modalidad de cobro se puede resolver por los canales oficiales.

¿Cómo reclamar por la planilla de agua?

Las personas que tengan dudas sobre los valores en sus planillas de agua potable pueden dejar sus consultas en la página web del Municipio, llamar a los call center 1800 242424 (Epmaps) o al número 1800 362736 (Emaseo). Otra opción es acercarse a las Administraciones Zonales y a las Casa Somos.

Sí a usted aún no le ha llegado la planilla de pago, quiere constatar si el valor es correcto o quiere averiguar el monto que tendrá que pagar, puede acceder al link:

https://municipio-quito.shinyapps.io/simuladorTGIRS-NP-completo/ y así obtendrá esa cifra aproximada. Se trata de un simulador que es parte de la página web del Municipio de Quito.

