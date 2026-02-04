Expreso
Los militares detuvieron a tres sospechosos en Puerto Quito, luego de una persecución que terminó en volcamiento.
Auto con dos sujetos armados se volcó tras persecución militar en Puerto Quito

Los sospechosos dispararon a los militares para escapar de un operativo en Puerto Quito. Se detuvo a tres personas con armas

El Bloque de Seguridad realizó una operación militar la madrugada de este 4 de febrero de 2026 en Puerto Quito, al noroccidente de la capital. Durante el operativo, los uniformados detectaron a dos hombres armados, quienes intentaron huir en un auto para evadir el control y se volcaron.  

Según informaron las Fuerzas Armadas, los sospechosos "al notar la presencia militar, abrieron fuego y huyeron del lugar". Los militares emprendieron una persecución y en ese momento el automotor perdió pista y se volcó aproximadamente a 5 kilómetros. El accidente habría permitido que ambos se dieran a la fuga, señaló el Ejército.

La Fuerza Pública emprendió la búsqueda de los armados y en una vivienda cercana aprehendieron a tres hombres, quienes portaban armas de fuego, municiones, celulares, un vehículo, una moto y "una sustancia blanquecina presumiblemente sujeta a fiscalización".

Las armas y objetos decomisados fueron entregados a la Policía para que se inicie el procedimiento legal en contra de los sospechosos, quienes fueron trasladados ante las autoridades. 

Los operativos militares se intensifican en zonas costeras

Las Fuerzas Armadas también reportaron que ejecutan otros operativos en Los Ríos y Manabí, para apoyar las operaciones de la Policía en contra de los grupos de delincuencia organizada (GDO) y organizaciones narcoterroristas.

