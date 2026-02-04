Penitenciaría del Litoral entre las cárceles más temidas del mundo, según la DW

La Penitenciaría del Litoral ocupa el segundo lugar en el ranking de las cárceles más temidas de Latinoamérica y el mundo

El penal es epicentro de las peores masacres carcelarias en Ecuador desde 2021.

La cadena alemana Deutsche Welle (DW) publicó recientemente un listado de las diez cárceles más temidas de Latinoamérica y el mundo, en el que se destacan centros de detención marcados por el hacinamiento, la violencia y el control parcial o absoluto del Estado. Según el informe, estas prisiones se han convertido en símbolos del castigo extremo.

La penitenciaría del Litoral ocupa el segundo lugar en el ranking, detrás el Helicoide en Venezuela. Es considerada la cárcel más peligrosa de Ecuador y una de las más violentas de la región. Con capacidad para alrededor de 9.000 internos, el penal ha sido escenario de múltiples enfrentamientos sangrientos entre bandas criminales que buscan controlar los pabellones y las rutas de tráfico de drogas desde el interior.

Las masacres en la penitenciaría han dejado más de 400 muertos desde 2021. Una de las más recordadas ocurrió en septiembre de ese año, cuando más de 120 internos fueron asesinados en una jornada de violencia que estremeció al país y fue catalogada como la peor matanza carcelaria en la historia de Ecuador.

La Penitenciaría del Litoral fue el escenario de masacres desde el 2021. EFE

En noviembre del mismo año, otro enfrentamiento dejó más de 60 muertos, consolidando al Litoral como un símbolo del horror penitenciario. Estos hechos se repitieron en 2022 y 2023, con ataques coordinados entre bandas rivales que utilizaron armas de alto calibre y explosivos para imponerse en los pabellones.

Enfermedades y otros problemas

Las masacres no son la única amenaza de los reos dentro de la penitenciaría, la mañana del pasado lunes 2 de febrero, seis internos fallecidos fueron retirados del centro. Según los primeros reportes, las muertes estarían vinculadas a casos de tuberculosis, enfermedad que continúa golpeando con fuerza a la población carcelaria y que refleja la precariedad del sistema de salud dentro de los centros de privación de libertad.

Penitenciaría del Litoral: 15 presos murieron en 4 días en plena crisis sanitaria Leer más

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido pronunciamientos contra el Estado ecuatoriano, exigiendo la adopción de medidas urgentes y efectivas para frenar las muertes registradas en la Penitenciaría del Litoral. En los últimos meses, se han reportado fallecimientos presuntamente vinculados a tuberculosis, lo que ha encendido las alarmas de familiares, organizaciones de derechos humanos y autoridades internacionales.

La CIDH determinó que los internos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos fundamentales, vida, integridad personal y salud, en riesgo de daño irreparable.

El ranking de DW y las otras cárceles

El informe de DW sobre las cárceles más temidas en Latinoamérica y el mundo describe una ruta por penales y centros de detención donde el control estatal se ha perdido o se ejerce de manera represiva. El hacinamiento, las denuncias de abusos y la violencia extrema han convertido el encierro en un castigo que trasciende lo legal.

En primer lugar aparece El Helicoide, en Venezuela, un edificio diseñado como centro comercial futurista que terminó convertido en sede del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano. Su arquitectura cerrada y sin ventilación lo ha transformado en un espacio de aislamiento prolongado y castigo psicológico.

El Helicoide, en Venezuela, un edificio diseñado como centro comercial futurista que terminó convertido en sede del SEBIN. efe

En tercer lugar se encuentra el Altiplano, en México, famoso por haber alojado a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros capos del narcotráfico. Su reputación mundial se consolidó tras la fuga de Guzmán en 2015, a través de un túnel de 1,5 kilómetros, lo que evidenció las grietas del sistema penitenciario mexicano.

El listado también incluye al complejo de Pedrinhas en Brasil, El Chipote en Nicaragua, Chonchocoro en Bolivia, el Combinado del Este en Cuba, el CECOT en El Salvador, el ADX Florence en Estados Unidos y la Colonia Penal IK-6 en Rusia.

