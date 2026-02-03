Seis reos fallecieron en la Penitenciaría del Litoral: lo que se sabe hasta ahora

Dentro del centro carcelario se vive una emergencia por tuberculosis, enfermedad que también habría afectado a una médica

Referencial. Crisis sanitaria en cárceles de Guayaquil por brote de tuberculosis en reos.

Los cuerpos de seis personas privadas de libertad fueron retirados la mañana de este lunes 2 de febrero del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, conocido como la Penitenciaría del Litoral.

Tuberculosis agrava la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano

De acuerdo con información preliminar, los fallecimientos estarían relacionados con tuberculosis, una enfermedad que continúa afectando gravemente a la población penitenciaria. Tras su salida del centro carcelario, los cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizan los procedimientos legales para la identificación oficial y posterior entrega a sus familiares.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Roger Stalin Segovia Medina, de 35 años, oriundo de la provincia del Guayas.

Ronald David Jiménez Cañarte, de 30 años, de Guayas.

Diego Armando Rojas Perlaza, de 32 años, de Guayas.

Juan Diego Segura Valencia, de 43 años.

Eduardo Jimmy Ramírez Arroyo, de 19 años, de Guayas.

José Luis Erazo Peña, de 43 años, de la provincia de Los Ríos.

A pesar de que la emergencia sanitaria comenzó hace más de un año, aún no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las condiciones de salud dentro del centro penitenciario.

Según cifras preliminares, durante el año 2025 cerca de 700 personas privadas de libertad fallecieron en distintos centros carcelarios del país, lo que vuelve a poner en evidencia la crisis sanitaria del sistema penitenciario.

El hacinamiento, la falta de atención médica oportuna y la propagación de enfermedades como la tuberculosis representan un alto riesgo para la vida de los internos.

Riesgo de propagación de tuberculosis dentro y fuera de las prisiones

En días recientes, además, se conoció que un miembro del personal de Medicina Forense que labora en el Laboratorio de Criminalística habría resultado afectado por la enfermedad, lo que incrementa la preocupación por la posible propagación del brote dentro y fuera de los centros de privación de libertad. En lo que va del año, en los centros carcelarios de Guayaquil han muerto más de 70 reos.

