Comerciante fue asesinado en Daule: Víctima transportaba carga y era de Guayaquil

La víctima se estrelló en este sector tras conducir herido de bala.

Víctor Román Olmedo Ballesteros, de 24 años, murió en el hospital de Daule luego de que fue atacado por ladrones, el pasado 31 de enero, cuando manejaba una camioneta cerca del Municipio.

Olmedo conducía por la ciudadela Juan Bautista, cuando fue interceptado por sujetos que iban en dos motos. Intentaron robarle, pero como se resistió, le dispararon, según contaron los testigos.

Herido de bala, la víctima condujo hasta la vía perimetral del cantón, pero perdió el control y se estrelló contra un parterre. Moradores lo llevaron al hospital Vicente Pino Morán, donde falleció.

Una fuente policial señaló que la víctima trabajaba transportando carga, era oriunda de Guayaquil y que, al intentar evitar el robo, fue asesinado.

"Los delincuentes están mejor armados que la Policía"

Mientras tanto, moradores de las ciudadelas Juan Bautista y La Yolita, ubicadas al norte y sur del cantón, solicitaron mayor patrullaje, ya que los robos a transeúntes y vehículos se cometen a cualquier hora.

“Salimos a laborar y no sabemos si regresamos con todas nuestras pertenencias. La ola de delincuencia es imparable y resistirse es encontrar la muerte. Los delincuentes están mejor armados que la Policía”, expresó Ricardo Morán, comerciante del cantón.

Luis Obando, jefe del Distrito Policial de Daule, confirmó a EXPRESO que Olmedo no registraba antecedentes penales.

“Seguimos con las indagaciones para dar con la identidad de quienes le quitaron la vida a este comerciante”, aseguró.

