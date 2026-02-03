Guayaquil apuesta por el carnaval barrial y lleva la fiesta al centro

En el desfile por carnaval previsto para este 2026, los barrios serán algunos de los protagonistas de la jornada en Guayaquil.

Guayaquil se alista para una celebración que no busca solo llenar la agenda festiva, sino volver a poner a la gente en el espacio público. Para febrero de 2026 está prevista la Parada Carnavalera, un desfile que recorrerá el centro de la ciudad y que tendrá como eje la participación de barrios, colectivos culturales y comparsas.

La iniciativa, según anunció el Municipio de Guayaquil, aparece en un momento en el que las fiestas masivas han ido desapareciendo del calendario urbano, sobre todo en zonas céntricas, como lo ha venido publicando EXPRESO. El carnaval, tradicionalmente asociado al juego, la música y la calle, intenta recuperar terreno como una experiencia compartida y no confinada a escenarios cerrados o eventos privados.

El recorrido se concentrará en arterias del centro de Guayaquil, un sector que durante años fue escenario de desfiles y celebraciones populares, pero que hoy enfrenta retos vinculados a seguridad, comercio informal y pérdida de vida urbana fuera del horario laboral.

Una fiesta que apunta a tener como protagonista a los barrios

A diferencia de otros eventos, la Parada Carnavalera 2026 se plantea como una vitrina para el trabajo cultural que se gesta en los barrios. Comparsas, agrupaciones artísticas, batucadas y colectivos comunitarios provenientes del norte, sur y zonas periféricas formarán parte del desfile.

La propuesta apunta a que cada grupo lleve su propia identidad al pasacalle, con coreografías, vestuarios y música que reflejen tanto tradiciones populares como expresiones más contemporáneas. En ese cruce aparecen desde referencias al carnaval clásico hasta fusiones urbanas, performance y propuestas visuales inspiradas en el cosplay.

La organización ha dividido el desfile en bloques temáticos, una forma de ordenar la diversidad sin homogeneizarla. Cada bloque tendrá un concepto distinto, lo que permite que convivan estilos y lenguajes muy diferentes en un mismo recorrido.

Otro de los ejes del evento será la elección de la Reina Popular del Carnaval, un título que recaerá en una representante barrial.

Las candidatas provendrán de distintos sectores de la ciudad y participarán en actividades previas relacionadas con formación, expresión cultural y trabajo comunitario. La figura de la reina funciona, en este contexto, como un símbolo de pertenencia y no solo como un rol decorativo dentro del desfile.

La ciudadanía exige solo una cosa: seguridad

Que el carnaval vuelva al centro no es una decisión menor. Implica cerrar calles, coordinar seguridad, regular comercio y convocar a miles de personas en un espacio que hoy es objeto de debate permanente. Pero también abre la posibilidad de resignificar el centro como lugar de encuentro.

Frente a ello, la ciudadanía solicita que la seguridad prime a lo largo de la jornada y del feriado de carnaval. "Siempre un desfile o actos culturales alegran una ciudad porque nos permiten reencontrarnos... Eso le hace falta a Guayaquil. Por la inseguridad y los hechos violentos que nos marcan, ahora uno evita salir porque en nosotros prevalece el miedo. Por eso espero que la seguridad y el control sea priorizado. Solo así podremos disfrutar de estos días. Necesitamos recuperar el espacio público. Esta es una buena oportunidad para hacerlo", señaló Mónica Meza, habitante del centro de la ciudad.

