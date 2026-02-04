Un bus chocó contra tres vehículos en el norte de Quito: hay tres heridos

La Policía Nacional y personal del Ministerio de Salud Pública atendieron la emergencia

El siniestro de tránsito involucró a un bus de transporte público y a tres autos pequeños.

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este 4 de febrero de 2026, en el sector de Pomasqui, al noroccidente de Quito. En la zona, un bus de transporte público y tres automóviles colisionaron.

La emergencia fue reportada a la central de emergencia del ECU 911 y generó la movilización de los organismos de respuesta.

Efectivos de la Policía Nacional y personal del Ministerio de Salud Pública acudieron al lugar para atender a la emergencia y asegurar la zona. De manera preliminar, el ECU 911 informó que tres personas resultaron heridas como consecuencia del choque.

Hasta el cierre de esta publicación, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el sitio, mientras se realizan las labores de atención médica, control del tránsito y levantamiento de información para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por este sector, debido a la presencia de personal y vehículos de emergencia.

Otra emergencia en la Ruta Viva

La mañana de este 4 de febrero de 2026 otro siniestro de tránsito ocurrió en la intersección de la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Santa Rosa de Cumbayá, en el nororiente de Quito.

El incidente fue reportado al ECU 911 e involucró a un camión que se chocó contra un poste y un muro de contención.

Desde la sala operativa de la entidad se coordinó la atención de la emergencia con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), quienes se movilizaron al sitio para evaluar los daños y garantizar la seguridad en la zona.

