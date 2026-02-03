Expreso
  Quito

Caída de árboles Quito
Personal de la Epmmop, apoyado de maquinaria pesada, se moviliza de un extremo a otro de Quito para despejar las vías y reducir los riesgos.Foto: cortesía / Obras Quito

Lluvias intensas en Quito provocaron la caída de 265 árboles

La avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva se vieron afectadas por la caída de árboles

La combinación de lluvias intensas y suelos saturados pasó factura al arbolado de Quito. En enero de 2026, decenas de árboles colapsaron y obligaron a una respuesta permanente de las brigadas municipales.

Según el Municipio, en total, 265 árboles tuvieron que ser levantados tras desplomarse por efecto de los suelos saturados de agua y los fuertes vientos. 

Manada de perros Quito

Rescatan a nueve perros que vivían en manada en zona de difícil acceso, en Quito

Las escenas se repitieron en distintos puntos de la capital: troncos atravesados en la avenida Simón Bolívar, ramas de gran tamaño bloqueando tramos de la Ruta Viva, árboles caídos en parques como La Carolina o el Parque de la Mujer, así como en la avenida Occidental y otros sectores tanto del norte como del sur. 

Para atender estas emergencias, brigadas de la Empresa de Obras Públicas (Epmmop) trabajan las 24 horas del día. 

El Municipio detalló que más de 20 personas capacitadas, apoyadas por maquinaria pesada, se movilizan de un extremo a otro de Quito para despejar las vías y reducir los riesgos. 

627 metros cúbicos desalojados

El volumen de material retirado es considerable y solo en enero se desalojaron 627 metros cúbicos de escombros vegetales, entre troncos, ramas y raíces, tanto en parroquias urbanas como rurales.

La prioridad, según las autoridades, es liberar calles y espacios públicos afectados por la caída de árboles y garantizar la seguridad. Los casos más urgentes, como aquellos que bloquean vías principales o representan un peligro inmediato, se atienden primero. 

En paralelo, los pedidos de tala que cuentan con informes técnicos se van programando según su nivel de riesgo y la presión ciudadana.

El invierno, sin embargo, no da tregua y las autoridades advierten que el problema puede repetirse mientras continúen las lluvias intensas. 

Por eso, si la ciudadanía detecta un árbol caído o uno que presente un riesgo inminente de desplomarse, se recomienda reportarlo de inmediato al ECU 911 o a través de las redes sociales de @ObrasQuito, para que las brigadas puedan intervenir a tiempo y evitar accidentes mayores.

