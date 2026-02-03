Rescatan a nueve perros que vivían en manada en zona de difícil acceso, en Quito

La intervención fue realizada por la Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito tras reiteradas denuncias ciudadanas

Los perros vivían en condición de abandono y en comportamiento de manada.

Nueve canes que vivían en condición de abandono y en comportamiento de manada fueron rescatados en el sector 5 de Junio, en el sur de la ciudad, durante una compleja intervención ejecutada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito.

La acción respondió a múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de una gran cantidad de perros sin tutor en esta zona.

La problemática en el sector es compleja debido a que varios de estos animales son agresivos con las personas, no han sido esterilizados y habitan en una zona de difícil acceso, lo que ha provocado una reproducción constante y la conformación de manadas.

Esta situación ha generado preocupación entre los moradores por los riesgos sanitarios y de seguridad.

Un complejo rescate

El operativo se realizó el 2 de febrero de 2026, cuando inspectores de la UBA ingresaron a una colina con abundante maleza y terreno irregular, donde lograron capturar a nueve perros, pese al comportamiento esquivo y, en algunos casos, agresivo de los animales. Del total rescatado, tres eran hembras en celo, cuatro machos y dos cachorros.

Para concretar la intervención fue necesario el uso de equipos especializados como redes y pértigas, además de una estrategia de manejo animal que priorizó la seguridad tanto del personal como de los propios canes.

Vecinos del sector indicaron que la presencia de estos perros ha ocasionado constantes peleas, especialmente durante los periodos de celo, ruidos nocturnos, acumulación de excrementos en la vía pública y un alto riesgo de atropellamientos en esta transitada avenida.

De acuerdo con la UBA, en la zona aún permanece un grupo de canes en una colina cercana al bosque del Panecillo. Debido a su comportamiento prácticamente feral y al aprovechamiento de la geografía del lugar, maleza densa y huecos naturales,, su captura resulta especialmente complicada.

¿Qué pasó con los perros rescatados?

Los nueve perros rescatados fueron trasladados a los centros de atención de la UBA, donde recibirán evaluaciones veterinarias y etológicas, ya que algunos presentan conductas agresivas. Posteriormente serán vacunados y esterilizados y, tras completar su proceso de rehabilitación, podrán ser considerados para adopción responsable, detalló la entidad.

🐾 #ControlEnQuito | Intervención en la avenida 5 de Junio, al sur de Quito.



Abrimos hilo 1/3 👇@pabelml pic.twitter.com/ZKAqcIwNkQ — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) February 3, 2026

