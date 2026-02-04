ADN quiere revisar ejecución presupuestaria en seguridad del Municipio de Quito

La oficialista Valentina Centeno anunció un cambio en el orden del día de la sesión prevista para el 4 de febrero de 2026

El oficialismo insistirá en un proceso de seguimiento a un gobierno autónomo descentralizado (GAD). En la sesión del Pleno prevista para la tarde de este 4 de febrero de 2026, la bancada de ADN planteará un cambio en el orden del día con el objetivo de tratar una resolución sobre la ejecución presupuestaria de seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

El anuncio lo hizo la coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno. “Hoy tenemos un cambio del orden del día para hablar de la ejecución presupuestaria en materia de seguridad ciudadana del Municipio de Quito”.

Las declaraciones se dieron en el marco del segundo día de comparecencias por el trámite de la última ley económica urgente del Gobierno, relacionada con los gobiernos autónomos descentralizados. “Lo propio hemos hablado en temas de la Alcaldía de Cuenca y Machala. Distintas alcaldías que me parece que es lo correcto: tienen que rendir cuentas”, añadió.

Más seguimientos a los GAD

La nueva propuesta se suma a otros procesos de control político que ya impulsa el oficialismo en la Asamblea. En la Comisión de Relaciones Internacionales, dominada por ADN, también se desarrolla una fiscalización a la compra de trolebuses en Quito.

De igual forma, recientemente el Pleno dio paso al inicio de una fiscalización a la gestión del agua en las tres principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Un elemento a considerar es que las tres urbes están bajo la administración de autoridades opositoras al Gobierno nacional.

La gestión del tránsito

En la Comisión de Fiscalización también se inició un seguimiento a la gestión del tránsito en varios cantones. El pasado 2 de enero de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, presentó una evaluación de la intervención del Ejecutivo en las agencias de tránsito de Durán (Guayas) y Manta (Manabí).

La oficialista Valentina Centeno habló del seguimiento a las alcaldías y prefecturas . Gustavo Guamán

En esa comparecencia sostuvo que el origen de la problemática actual tiene que ver con la decisión adoptada años atrás de transferir las competencias de tránsito a los municipios. Calificó la administración de esa competencia como un desastre.

