Controles al transporte pesado en Quito dejan más de 500 citaciones

En la Ruta Viva y la Simón Bolívar se sancionaron infracciones y se identificaron casos de salvoconductos falsos

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó controles del 1 enero al 3 de febrero al transporte pesado en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

Quito fortalece la seguridad vial a través de operativos permanentes de control al transporte pesado en dos de sus principales arterias: la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Entre el 1 de enero y el 3 de febrero del 2026, el Municipio de Quito inspeccionó 4.729 vehículos pesados, como parte de la restricción de circulación implementada para reducir siniestros de tránsito.

Como resultado de estos controles, se emitieron 537 citaciones por incumplimientos a la normativa vigente, mientras que 3.892 unidades pudieron continuar su recorrido al contar con salvoconducto válido.

Salvoconductos falsos en proceso judicial

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, hasta la fecha, se han detectado seis casos de circulación con salvoconductos falsos, los cuales se encuentran actualmente en proceso judicial. Las autoridades recalcaron que el uso de documentación fraudulenta constituye un delito y será sancionado conforme a la ley.

Los operativos se ejecutan de manera permanente y estratégica, con el objetivo de salvar vidas, reducir riesgos y garantizar una movilidad segura para todos los usuarios de la vía.

Horario de restricción para vehículos pesados en Quito

De acuerdo con la normativa municipal, la restricción de circulación para transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva rige de 06h00 a 10h00.

Esta medida está vigente desde el 1 de enero de 2026 y responde a un análisis técnico orientado a disminuir muertes y siniestros de tránsito durante las horas de mayor congestión vehicular.

¿Por qué se aplica la restricción?

Durante las primeras horas del día, cuando miles de ciudadanos se movilizan hacia sus trabajos, centros educativos y actividades diarias, la presencia simultánea de vehículos livianos y pesados incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves.

Según la AMT, La separación de los flujos de transporte permite mejorar la fluidez del tránsito, reducir puntos de conflicto y hacer que las vías sean más seguras para conductores, pasajeros y peatones.

¿Cómo obtener el salvoconducto para circular?

La AMT puso a disposición de los transportistas un sistema digital, ágil y completamente en línea para la obtención del salvoconducto, accesible a través de www.amt.gob.ec

Para solicitar el permiso, los usuarios deben cargar en la plataforma los siguientes documentos:

Permiso de operación

Contrato de GPS

Lista de conductores

Plan de capacitación

Certificado de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV)

