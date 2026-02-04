Mantenimiento vial en Calderón: Estos son los cierres programados y rutas alternas

Quito ejecuta trabajos viales en sectores clave de Calderón. Conoce los cierres y rutas alternas

Trabajos de mantenimiento vial preventivo se ejecutan en cinco sectores de Calderón para mejorar la movilidad y seguridad vial.

Desde el 2 de febrero, el Municipio de Quito ejecuta trabajos de mantenimiento vial preventivo en cinco sectores estratégicos de la parroquia Calderón, una de las zonas con mayor flujo vehicular del norte de la ciudad. Esta intervención beneficiará a miles de usuarios que transitan diariamente por estas vías, mejorando la movilidad, seguridad vial y calidad de vida de los habitantes.

El mantenimiento técnico abarcará un total de 3,8 kilómetros de vías, distribuidos en las calles Agustín Guerrero, San Isidro, Mariana de Jesús, Francisco Albornoz y 9 de Agosto, con un plazo de ejecución de 27 días calendario.

Jornadas extendidas para reducir el impacto al tránsito

Con el objetivo de optimizar los tiempos de intervención y minimizar las afectaciones al tráfico, los trabajos se desarrollarán en jornadas extendidas, que incluyen fines de semana y feriados, en los siguientes horarios:

Diurno: de 07:00 a 17:00

Nocturno: de 21:00 a 05:00

Esta planificación permitirá intervenir rutas de alto tránsito sin generar mayores congestiones.

Tramos de intervención

Los sectores que recibirán mantenimiento vial preventivo son:

Agustín Guerrero: desde Amalia Uriguen hasta Francisco Albornoz

San Isidro: desde Francisco Guañuna hasta 24 de Junio

Mariana de Jesús: desde Francisco Albornoz hasta Fidel Martínez

Francisco Albornoz: desde Pucará hasta Giovanny Calles

9 de Agosto: desde Carapungo hasta Cacha

Cierres viales y rutas alternas

Durante la ejecución de los trabajos se aplicarán cierres viales totales de forma secuencial, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Agustín Guerrero: 5 días

San Isidro: 5 días

Mariana de Jesús: 5 días

Francisco Albornoz: 6 días

9 de Agosto: 6 días

Jornadas diurnas y nocturnas permiten avanzar con el mantenimiento vial en Calderón sin afectar la movilidad urbana. Cortesía

En coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se habilitarán rutas alternas debidamente señalizadas para garantizar la circulación segura en el sector.

Inversión estratégica para la infraestructura vial

Estas obras forman parte del plan de mantenimiento vial preventivo que también se ejecuta en la avenida Simón Bolívar, al sur de Quito, y en las calles Camilo Ponce Enríquez y Juan Bautista Aguirre, en Conocoto. Su objetivo es prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica, prevenir deterioros mayores y evitar reparaciones más costosas a futuro.

