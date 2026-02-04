Detienen a conductor en estado etílico mientras distribuía cilindros de gas en Puembo

Control de alcoholemia en Puembo terminó con la detención de un conductor de gas en estado etílico, informó la AMT

Referencia. Agentes de la AMT detuvieron en Puembo a un conductor en estado etílico que distribuía cilindros de gas, tras dar positivo con 0,80 g/l de alcohol.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó la tarde de este miércoles sobre la detención de un conductor en estado de ebriedad en el sector de Puembo, al nororiente de Quito. El hombre fue interceptado mientras distribuía cilindros de gas, lo que encendió las alertas por el alto riesgo que representaba para la seguridad vial y ciudadana.

Según el reporte oficial, el conductor presentaba evidentes signos de ingesta de alcohol, por lo que fue sometido a las pruebas correspondientes y posteriormente puesto a órdenes de la autoridad competente, conforme a lo establecido en la normativa de tránsito vigente.

Según el reporte oficial, el conductor registró 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) en la prueba de alcoholemia, superando ampliamente el límite permitido por la normativa.

Ante esta situación, los agentes procedieron con la detención inmediata y el retiro del vehículo de circulación.

No es un caso aislado en Quito

Desde el Municipio se advirtió que este no es un hecho aislado. Solo en enero, 24 personas fueron detenidas en Quito por conducir en estado de ebriedad, reflejando una problemática persistente en las vías de la capital.

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió cuando un conductor registró casi 7 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera más de 20 veces el límite permitido por la ley, lo que representaba un peligro extremo tanto para peatones como para otros conductores.

Consumo de alcohol en espacios públicos sigue en aumento

De acuerdo con datos del Municipio de Quito, el consumo de alcohol en espacios públicos continúa siendo un problema recurrente. Durante 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) registró más de 5.200 sanciones por beber en la vía pública, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con años anteriores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito y recordar que estas conductas pueden derivar en sanciones penales, pérdidas humanas y daños materiales irreparables.

