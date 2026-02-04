Concejales proponen soluciones para el Centro Comercial Montúfar sin respaldo oficial

La situación en torno al Centro Comercial Montúfar, ubicado en el centro histórico de Quito, continúa generando preocupación entre concejales y ciudadanos, ante la ausencia de soluciones estructurales para enfrentar las denuncias reiteradas sobre la presunta venta y receptación de celulares y otros objetos de dudosa procedencia.

Le invitamos a que lea: Detienen a conductor en estado etílico mientras distribuía cilindros de gas en Puembo

Concejales proponen soluciones para el Centro Comercial Montúfar

Durante recientes intervenciones en el Concejo Metropolitano, varios ediles cuestionaron la falta de control efectivo por parte del Municipio y del Gobierno Nacional. A pesar de que desde hace años la ciudadanía señala al Montúfar como uno de los principales destinos de los celulares robados en la capital, hasta el momento no se ha implementado una respuesta integral que ataque el problema de fondo.

Fiscalización a compra de trolebuses: respuestas no convencieron en la Asamblea Leer más

El concejal Michael Aulestia alertó sobre la posible operación de una organización delictiva al interior del centro comercial, mientras recordó que nueve de cada diez personas víctimas de robos no presentan denuncias, principalmente por la desconfianza en el sistema de justicia.

Por su parte, el concejal Andrés Campaña cuestionó las versiones contradictorias en torno al Montúfar: el presidente de los comerciantes asegura que trabajan honestamente, las instituciones de control sostienen que “todo está normal”, e incluso —según dijo— hay concejales que compran y venden celulares en el lugar. “Mientras tanto, a la ciudadanía le siguen robando y todo Quito sabe dónde terminan los celulares robados”, afirmó.

Las acciones estatales también fueron duramente criticadas. Para varios ediles, la presencia de una tanqueta frente al centro comercial no constituye una estrategia real contra el crimen. “¿De verdad creen que así se combate la delincuencia?”, cuestionaron, señalando que este tipo de medidas solo profundizan el rechazo ciudadano hacia la política.

En el Concejo Metropolitano abundan las ideas grandilocuentes sobre el Centro Comercial Montúfar:



🔹 El presidente de los comerciantes dice que trabajan honestamente



🔹 Las instituciones de control aseguran que todo está normal



🔹 Hay concejales que compran y venden celulares… pic.twitter.com/cNwbmIi1Na — Andrés Campaña (@campanaUIO) February 3, 2026

Defensoría Metropolitana, una propuesta que no avanza

En esa línea, la concejal Analía Ledesma recordó que en su momento propuso la creación de una Defensoría Metropolitana, iniciativa que fue descartada por la Comisión de Seguridad. Según explicó, esta figura permitiría proteger la identidad de los denunciantes y combatir el miedo que impide que las víctimas reporten los delitos. “Nueve de cada diez personas no denuncian por temor. Hoy, lo que se les dice es: le robaron su celular, vaya al Centro Comercial Montúfar y encuéntrelo con el geolocalizador. Eso no es una solución”, enfatizó.

Ledesma también señaló que presentó un proyecto de ordenanza para sancionar al comprador de objetos robados, con el objetivo de fomentar cultura ciudadana y reducir la demanda de estos productos, pero la propuesta fue desechada. A su criterio, mientras no se controle la trazabilidad de los productos —verificando facturas y procedencia— y no se realicen operativos coordinados entre las entidades competentes, la situación no mejorará.

No podemos normalizar robos mientras propuestas reales duermen archivadas en comisiones municipales. Analía Ledesma concejal

Entre las alternativas analizadas a largo plazo se menciona incluso el posible derrocamiento del sector para convertirlo en áreas verdes, aunque esta opción no es inmediata y requeriría la reubicación de comerciantes de buena fe en espacios adecuados.

Sanciones se incrementaron

Otra propuesta fue la instalación de mesas de trabajo con estos comerciantes, para recuperar la confianza ciudadana y aislar a los actores delictivos.

El Centro Comercial Montúfar inició sus operaciones en 2004 con 416 locales, de los cuales 345 son de propiedad privada y 71 pertenecen al Municipio de Quito. Desde entonces, ha sido señalado por cientos de ciudadanos como un punto de comercialización de objetos de dudosa procedencia y un foco de delincuencia organizada.

En ese contexto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que inició 56 procedimientos de sanción en el centro comercial y sus alrededores, tras detectar locales sin permisos dedicados a la venta y reparación de celulares y dispositivos electrónicos. Esta cifra representa un incremento del 19 % en comparación con 2024, cuando se registraron 42 procesos sancionatorios.

Pese a estas acciones, los concejales coinciden en que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.