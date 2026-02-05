Clausuran centro ilegal de seguridad privada y polígono de tiro en Quito

Un operativo interinstitucional de alto impacto permitió desarticular y clausurar un centro de capacitación de seguridad privada y un polígono de tiro que operaban de forma ilegal en el Distrito Metropolitano de Quito.

El establecimiento presentaba graves irregularidades, entre ellas la presunta falsificación de documentos públicos y la tenencia de un arsenal de armas, municiones y explosivos que representaban un alto riesgo para la seguridad ciudadana.

La intervención se activó tras una alerta generada por el aplicativo de verificación de la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE), una herramienta tecnológica entregada por el Municipio de Quito a las Fuerzas Armadas hace apenas un mes.

Este sistema fue desarrollado de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en menos de 30 días de operación ya ha demostrado resultados concretos en el control de actividades económicas irregulares.

Durante la inspección en el lugar, las autoridades constataron que el establecimiento utilizaba LUAE presuntamente falsificadas correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, lo que evidenció un esquema sistemático de operación al margen de la ley.

Acción interinstitucional y resultados contundentes

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Judicial, como parte de las acciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Como resultado, se logró la incautación de un importante arsenal, entre el que se encontraron:

Documentación: Licencias LUAE falsificadas y registros administrativos irregulares.

Armamento: cinco armas de fuego letales, 13 armas de fogueo y cinco armas airsoft.

Municiones: cerca de 80.000 municiones calibre 9 mm y munición de uso exclusivo militar, prohibida para civiles.

Explosivos y distintivos: seis granadas y seis parches de uso institucional de la Policía Nacional.

El Cuerpo de Bomberos de Quito identificó además irregularidades técnicas y de seguridad en el establecimiento, mientras que la Agencia Metropolitana de Control dispuso la clausura inmediata del lugar. Todo el material bélico y las evidencias fueron incautadas y quedaron bajo custodia de las Fuerzas Armadas y la Policía Judicial, para el inicio de los procesos legales correspondientes por presunta falsificación de documento público y tenencia de material no autorizado.

