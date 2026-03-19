Orense vs. Mushuc Runa: previa, alineación y dónde ver EN VIVO la LigaPro 2026

Él Ponchito visita el llano buscando sorprender a un Orense que no ha logrado consolidar su juego en la fase inicial

La acción de la LigaPro 2026 se traslada este jueves 19 de marzo al Estadio 9 de Mayo. Orense SC recibe a Mushuc Runa en un duelo de necesitados donde ambos clubes buscan sacudirse de un arranque de temporada gris.

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Horarios internacionales para ver el partido

Si quieres seguir las acciones de este choque clave en la jornada 5, estos son los horarios según tu ubicación:

16:30 | Ecuador, Colombia y Perú.

15:30 | México (CDMX).

18:30 | Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Mushuc Runa lucha por seguir escalando en la tabla. Cortesía

¿Cómo ver Orense vs. Mushuc Runa en vivo y online?

Para los aficionados que buscan la transmisión oficial en Ecuador, el duelo estará disponible exclusivamente a través de la app de Zapping. Esta plataforma de streaming permite acceder al fútbol ecuatoriano desde cualquier dispositivo con conexión a internet (celular, tablet o Smart TV) mediante suscripción.

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Análisis del partido: Los puntos en juego

El cuadro de la provincia de El Oro llega con la presión de sumar en casa, tras haber cosechado apenas 2 puntos en sus presentaciones previas. El técnico interino Agustín Robles local priorizará la solidez en el fondo para permitir que sus volantes generen juego ofensivo limpio.

Por otro lado, el Ponchito viaja a la costa con un plan reactivo. La estrategia de Paúl Vélez se centrará en el repliegue defensivo y contragolpes letales, aprovechando la rapidez de sus bandas para vulnerar la zaga bananera.

Alineaciones probables

Orense SC: Silva; Mina, Callegari, Quiñónez, Caicedo; Jaramillo, Vásquez, Burgoa; Eber Caicedo, Bermúdez y Herrera.

Mushuc Runa: Formento; Peralta, Carabalí, Flor, Hernández; Dávila, Lemos, Velasco, Caicedo; Mina, Carillo.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

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