Quito activará el pago unificado del transporte público el 1 de abril tras retrasos

El Sistema Integrado de Recaudo empezará a operar el 1 de abril tras varios retrasos en su implementación

Servicio. El nuevo sistema de pago está previsto que funcione desde abril del 2026.

El alcalde Pabel Muñoz anunció que, desde el próximo 1 de abril, entrará en operación el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), una plataforma tecnológica que busca cambiar la forma de pago de los pasajeros que acceden al transporte público municipal de la capital.

Desde cuándo entra en operación el SIR en el transporte público

Con este sistema, los pasajeros podrán utilizar un único medio de pago electrónico para movilizarse en el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía. Las opciones incluirán la tarjeta del metro, la cédula de identidad y códigos QR digitales, accesibles desde una aplicación móvil.

Según el Municipio, el objetivo es reducir los tiempos de acceso, facilitar los transbordos y avanzar hacia una futura integración tarifaria.

La implementación del SIR es uno de los proyectos pendientes de la Alcaldía. Inicialmente estaba previsto que el sistema opere en el segundo semestre de 2025; luego, en diciembre del año anterior, y posteriormente en el próximo marzo, plazos que se incumplieron.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que actualmente se instalan validadores, controles de acceso y equipos tecnológicos en las paradas y estaciones del Trolebús y la Ecovía. Estos dispositivos se conectarán al sistema central de recaudo y reportarán las transacciones a Movilidad.

Avances en la instalación de validadores y controles de acceso

Se estima que la instalación concluya el 31 de marzo, fecha en la que todo el sistema municipal quedaría interconectado. En esta primera etapa no se aplicará una tarifa integrada y cada modo de transporte mantendrá su recaudación actual, aunque el sistema ya está configurado para implementar la unificación cuando se incorpore el transporte convencional.

Según Pérez, la plataforma soportará cerca de tres millones de transacciones diarias y crecer de forma progresiva.

