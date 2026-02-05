Pizza Fest 2026 llega a Quito: fechas, artistas, pizzerías y precios de entradas

Pizza Fest 2026 se realizará en Quito como un festival dedicado a la pizza, la música y la cultura gastronómica. El encuentro propone reunir a pizzerías de distintas ciudades del país en un solo espacio, integrando oferta culinaria, conciertos en vivo y actividades para el público, con la meta de establecerse como un evento de referencia en Ecuador.

¿Qué artistas cantarán en el Pizza Fest en Quito?

En su primera edición, el festival contará con la participación de 20 pizzerías seleccionadas por su propuesta gastronómica. La programación musical incluye presentaciones de Bacilos, Mach and Daddy y Lalo Ebratt, además de dinámicas gastronómicas, votaciones del público y la presencia de jueces internacionales. La agenda se complementa con experiencias de marca y espacios de entretenimiento durante toda la jornada.

¿Cuándo será el Pizza Fest en Quito?

Pizza Fest 2026 se desarrollará los días 30 y 31 de mayo de 2026, desde las 12:00, en el Parque Bicentenario. El formato será el de una feria gastronómica al aire libre, dirigida a todo público, con recorridos por stands y conciertos en vivo. Como parte de la experiencia, los asistentes podrán elegir la Mejor Pizza del Público, mientras que un jurado especializado integrado por Daniele Gagliotta, Di Sergio (“Sergio el Heladero”) y Roland Escalona evaluará a las pizzerías en distintas categorías.

El festival busca impulsar la gastronomía local y fortalecer el vínculo con la tradición italiana. La Cámara de Comercio Italiana participa como aliado institucional. Las entradas están disponibles a través de la ticketera Buen Plan y los canales digitales oficiales del evento.

Precios:

$4,99 hasta el 20 de marzo

$ 5,99 del 21 de marzo al 29 de mayo

$ 6,99 el día del evento.

