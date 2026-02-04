James Cameron en su primer trabajo en Hollywood: “Le repartí cocaína al equipo”

El director aseguró que la instrucción fue entregar la sustancia a otras personas del equipo

El director James Cameron contó que, en su primer trabajo en un set de gran escala, tuvo que distribuir cocaína entre miembros del equipo técnico. La declaración la hizo en una entrevista para In Depth With Graham Bensinger, al recordar su paso por la película Battle Beyond the Stars (1980).

La confesión en una entrevista con Graham Bensinger

Cameron explicó que su primer empleo relevante en un rodaje incluyó una tarea que no esperaba. En el programa, relató cómo fue incorporado al proyecto tras la salida del diseñador de producción anterior, en un entorno de trabajo con restricciones de presupuesto.

“Aquí están tus black beauties”: lo que le entregaron en su primer día

El cineasta señaló que, al iniciar, el gerente de producción le entregó materiales asociados a su jornada, junto con una indicación que lo sorprendió.

“Él dice: ‘Bien, aquí está tu comprobante de caja chica’, y ‘aquí esto y aquello’, y ‘aquí tienes la lista de tu turno de noche y la lista de tu turno de día. Bien, aquí están tus black beauties’”, contó.

El director canadiense James Cameron (d) durante el rodaje de la película "Avatar: The Way of Water". EFE/ Mark Fellman / 20th Century Studios

“Aquí está tu cocaína”: qué debía hacer con eso

Cameron recordó que no consumía drogas y que, ante lo que recibió, preguntó cuál era el procedimiento.

“‘Aquí está tu cocaína’. Estoy como, ‘Espera un minuto, ¿qué hago con esto?’ No consumía drogas. Para mí, el café era suficiente”, afirmó.

“Tuve que repartir cocaína al equipo”: la instrucción del gerente

El director aseguró que la instrucción fue entregar la sustancia a otras personas del equipo como parte de la dinámica del rodaje.

“Así que tuve que repartir cocaína al equipo. Entonces, supongo que me convertí en un distribuidor. Así era como se manejaban las cosas en ese mundo de bajo presupuesto. Básicamente, ‘trabajarás por cocaína’. Fue bastante loco”, relató.

Cameron dice que no consumió drogas

En su testimonio, el director enfatizó que nunca participó en el consumo y que se limitó a cumplir lo asignado. También describió el ambiente como propio de producciones con recursos limitados, donde se normalizaban prácticas fuera de control.

Tras esa etapa, Cameron consolidó una filmografía con títulos como The Terminator, Aliens, Titanic, The Abyss y Avatar. En recaudación, se le atribuye un récord como director: cuatro películas que superaron los mil millones de dólares en taquilla.

El futuro de Avatar y los proyectos que quiere hacer después

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cameron indicó que el desempeño de Fire and Ash influirá en si se completan las entregas previstas de la saga. “Esto puede ser el último”, dijo.

También habló sobre su intención de delegar tareas de rodaje: “No quiero sumergirme en Avatar durante años exclusivamente. Voy a permitir que los equipos de segunda unidad asuman más responsabilidades, mientras yo superviso los detalles clave”, señaló.

Además, mencionó su interés en documentales y en proyectos narrativos como Ghosts of Hiroshima, basado en la experiencia del sobreviviente Tsutomu Yamaguchi.

