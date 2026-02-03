Jacob Elordi fue hospitalizado durante el rodaje de Cumbres borrascosas

Cumbres borrascosas es una nueva adaptación de la novela de Emily Brontë y cuenta con la participación de Margot Robbie

El actor Jacob Elordi reveló que fue hospitalizado durante la primera semana de filmación de Cumbres borrascosas, luego de sufrir una quemadura de segundo grado. El intérprete relató el episodio en una entrevista concedida a Esquire, en el contexto de la promoción de su más reciente proyecto cinematográfico.

Según explicó, el incidente se originó a partir de una broma durante el proceso de caracterización de su personaje, Heathcliff. Mientras la maquilladora del filme, Siân Miller, trabajaba en el diseño de cicatrices para la espalda del personaje, comentó que podría hacerse las marcas como referencia al método de actuación de Daniel Day-Lewis. Elordi respondió en tono irónico: “Le dije: ‘Bueno, me voy a ir el fin de semana a mutilarme para demostrarte que soy Heathcliff’”.

Asñi ocurrió el accidente

Esa misma noche, el actor regresó a la casa donde se hospedaba, la cual contaba con una ducha de vapor con una perilla de bronce desde la que salía el vapor. En ese periodo, Elordi se encontraba trabajando también en Frankenstein y explicó que tenía maquillaje acumulado en manos y pies. “Lo dejé puesto durante todo el rodaje porque no me molesté en quitármelo. Como Heathcliff, estaba cubierto de suciedad, y pensé: ‘No voy a volver a hacer eso, voy a limpiarme bien los pies todas las noches y llegar al trabajo al día siguiente’”, señaló.

Al intentar lavarse, relató que se recostó hacia atrás y su espalda entró en contacto con la perilla de vapor. “Me apoyé y mi espalda se quemó con la perilla; me levanté gritando, me desgarró la piel. Cuando fui a trabajar el lunes, tenía una quemadura de segundo grado”, contó.

La directora del proyecto, Emerald Fennell, recordó que recibió un mensaje informando que el actor se encontraba hospitalizado al inicio del rodaje. “Obviamente pensé: ‘Dios mío, tuvo un accidente de auto’, y luego me dijeron: ‘Se quemó la espalda en la ducha’”, explicó.

Suerte TV 2026: una nueva etapa contada por quienes están frente a cámara Leer más

Fennell añadió que posteriormente le preguntó a Elordi si la quemadura se había mantenido “en el espíritu de Daniel Day-Lewis”. El actor respondió en tono de broma: “Era el verdadero Daniel Day-Lewis. En la ducha”.

Cumbres borrascosas es una nueva adaptación cinematográfica de la novela de Emily Brontë y cuenta también con la participación de Margot Robbie. De acuerdo con lo señalado en la entrevista, el rodaje continuó tras la recuperación del actor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!