Suerte TV 2026: una nueva etapa contada por quienes están frente a cámara

El canal Suerte TV inicia el 2026 con una reconfiguración de su proyecto como portal digital, consolidando su crecimiento más allá del formato de YouTube para posicionarse como una plataforma de contenidos con programación estable, talentos recurrentes y una estrategia orientada a marcas y audiencias digitales. La marca paraguas de estos pódcast presentó oficialmente su nueva parrilla en un evento dirigido a medios, agencias y aliados, donde expuso las principales novedades de esta etapa.

Con más de dos años de operación, Suerte TV anunció la expansión de su oferta con nuevos programas, la renovación de espacios ya consolidados y la incorporación de talentos que amplían el espectro de voces dentro del canal. A esto se suman alianzas estratégicas con actores clave del ecosistema digital, enfocadas en producción, creación de contenidos y nuevas formas de conectar con la audiencia.

La apuesta para este año se sostiene en tres ejes: continuidad de programas con audiencias establecidas, formatos en vivo que priorizan la conversación directa y una estructura de producción que busca profesionalizar la televisión digital en Ecuador. En este especial, recogemos las voces de quienes lideran y dan rostro a esta nueva etapa de Suerte TV.

Viviana Salame, Sorbito de opinión

Sorbito de opinión inicia una nueva temporada dentro de la parrilla 2026. ¿Cómo vive este momento?

Lo vivo con mucha emoción. Hay nostalgia por etapas que se cerraron, pero también ilusión por lo nuevo. Siento que el proyecto ha crecido y que este año arrancamos desde otro lugar, con un estudio nuevo, más inversión y una visión más clara de lo que quiere ser Suerte TV.

El programa llega con un elenco renovado. ¿Cómo ha sido construir esa nueva dinámica?

Al inicio hubo dudas, porque somos perfiles distintos, edades distintas, backgrounds distintos. Pero en los primeros programas la conversación fluyó de manera natural. Hubo risas reales y una química que se fue dando sola, sin forzar nada.El formato en vivo se mantiene.

¿Eso cambia la responsabilidad al opinar?

Siempre hay una responsabilidad. Todo se puede sacar de contexto en segundos y eso es algo que aprendí con el tiempo. Hoy me siento más consciente de lo que digo y desde dónde lo digo, sin dejar de ser yo.

¿Sientes que esta temporada refleja un cambio personal tuyo también?

Sí. Empecé en el canal chiquita y hoy me siento más madura. Creo que eso se va a notar en el programa y en la forma en la que aporto a la conversación.

¿Qué representa Sorbito de opinión dentro de la parrilla de Suerte TV hoy?

Es un espacio que crece junto al canal. Cambia, se adapta, pero sigue siendo parte de una misma casa. Suerte TV sigue siendo familia, aunque los formatos evolucionen.

Adrián Peraza, Sorbito de Opinión

Llega a Sorbito de Opinión en una temporada de renovación. ¿Cómo se dio su incorporación al proyecto?

Fue algo muy inesperado. Yo tengo una agencia de marketing y ese día estaba completamente enfocado en eso. Ese día finalizaron contratos con unas marcas. Pero, curiosamente, todo empezó a fluir y en la tarde me llamaron del canal. Sentí que las cosas estaban pasando por algo y decidí ir con toda la energía.

¿Pasó por un proceso de casting?

Sí, hice cinco castings. Al inicio era para un proyecto distinto, luego se dio la opción de Sorbito de Opinión y finalmente quedé. Fue un proceso largo, pero muy claro.

El programa ya tenía una dinámica previa. ¿Cómo se integra a un grupo que se renueva?

Creo que mi aporte va por el lado de la autenticidad. Hago comedia desde el respeto y trato de ser yo mismo. Puede gustar o no, pero siempre es honesto. Además, mi formación como actor me ayuda mucho con el timing, con los remates y con construir premisas para que el resto del equipo fluya.

También trabajas con marcas y proyectos fuera del canal. ¿Cómo se compagina ese rol con estar en un programa como este?

Lo veo como crecimiento. El programa es una catapulta que abre oportunidades. No reemplaza lo que hago, lo complementa. Me permite mostrar mi trabajo, mi arte y llegar a más espacios.

Nexar Gómez Freddy Rodríguez

Nexar Gómez, Hueveando

Hueveando se ha convertido en uno de los espacios más reconocidos del canal. ¿Cómo nació el podcast?

Nosotros (Nexar Gómez y Michael Steve) venimos de hacer videos en redes desde hace años. Cada video implicaba media hora antes hablando huevadas sobre el tema, y ahí nos dimos cuenta de que todo ese proceso creativo podía ser un podcast. Durante todo el 2021 dijimos “deberíamos hacerlo”, hasta que un día con Michael decidimos que o lanzábamos un capítulo o no lo hacíamos nunca.

¿Recuerda cómo fue ese primer episodio?

Claro. Compramos una cámara, unas luces y grabamos en el cuarto de Michael, con una mesa blanca. Armamos el logo, el canal y lanzamos el primer capítulo el 14 de febrero de 2022, a ver qué pasaba.

¿Cómo ha sido la evolución del programa desde entonces?

Al inicio pensábamos que era solo sentarnos a hablar, pero luego entendimos que había que planificar: temas, dinámicas, secciones. Todo se estructura para que funcione mejor, sin perder la espontaneidad.

¿Hay temas que no entrarían en Hueveando?

Política. Eso sí no entra. De ahí, todo. Hemos hablado hasta de religión; una vez invitamos a un sacerdote. La esencia del programa es invitar a gente normal: un guardia, un barrendero, personas con historias que normalmente no se escuchan.

¿Santo Domingo seguirá siendo su base?

Somos de Santo Domingo. Esa es nuestra casa. Grabamos en Guayaquil, Quito, incluso en Argentina o Medellín, pero siempre volvemos a Santo Domingo.

Esta es ya una nueva temporada en Suerte TV. ¿Qué representa seguir en el canal?

Mucho. Ver el nuevo set y las opciones que se abren nos motiva a movernos más, viajar y grabar en distintos lugares. Hueveando es pregrabado, pero el crecimiento del canal se siente.

Participó en MasterChef. ¿Qué le dejó esa experiencia?

Me corté muchas veces. Fue una experiencia intensa. Aprendí a no sobreestresarme, a dejar que las cosas fluyan y a divertirme incluso cuando no eres bueno en algo.

¿Cómo ve el momento actual de Hueveando dentro de Suerte TV?

Estamos en una etapa donde el programa ya tiene identidad, pero sigue creciendo. La idea es mantener la esencia y aprovechar todo lo que el canal está construyendo.

Carlos Lira Freddy rodríguez

Carlos Lira, No pasa nada

¿Cómo se siente volver a estar frente a cámara como talento en un canal digital?

Me siento tranquilo y muy emocionado. Suerte TV es un canal que está a la vanguardia de lo digital en Ecuador y cuenta con una producción sólida. Entrar aquí es integrarse a una familia.

¿De qué trata No pasa nada, su nuevo programa?

Es un espacio nuevo que habla de temas cotidianos, muy ligados a los millennials, pero también con guiños a la generación Z. Tendrá segmentos y dinámicas que buscan sorprender y mantener una conversación cercana.

¿Con quiénes comparte este proyecto?

Estoy junto a Lucho Bresciani, Belén Montero y Angie González. Es un equipo diverso que aporta miradas distintas y le da frescura al programa.

¿Cuándo se estrena y cómo será el formato?

Se estrena el martes 3 de febrero, a las 8 de la noche. Es un programa en vivo y se emitirá todos los martes.

¿Le genera nervios opinar en vivo?

Siempre hay nervios, pero estoy acostumbrado al formato. He trabajado mucho tiempo en vivo y eso te obliga a reaccionar y seguir adelante.

¿Qué espera aportar a Suerte TV con este proyecto?

Una propuesta distinta que amplíe el rango de contenidos del canal y sume una conversación pensada para una generación que también busca verse reflejada en la pantalla digital.

