Sabrina Carpenter es duramente criticada por PETA: ¿Qué pasó?

La organización PETA, que lucha por los derechos de los animales, reaccionó públicamente contra la cantante Sabrina Carpenter tras su presentación en los Premios Grammy 2026, en la que la cantante subió al escenario con una paloma viva. El pronunciamiento se difundió en redes sociales la misma noche de la gala.

La actuación, que abrió la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, incluyó una escenografía ambientada en un aeropuerto. Al finalizar la interpretación de Manchild, Carpenter se sentó sobre una estructura metálica con forma de avión y mostró una paloma blanca ante el público.

El contundente comunicado de PETA

Tras la emisión del número, PETA publicó un mensaje acompañado de una imagen de la artista sosteniendo al ave. En el texto, la organización cuestionó la decisión y escribió: “¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La intérprete muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los Grammy”.

En otra publicación, la entidad reforzó su postura con una crítica directa: “Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una inutilidad y una crueldad”. El mensaje retomó expresiones vinculadas a letras de la propia intérprete.

PETA señaló que la exposición de un ave a luces intensas, ruidos fuertes y manipulación en un entorno desconocido puede generar miedo y angustia.

Las nominaciones de Sabrina Carpenter en los Grammy

La cantante llegaba a la ceremonia con seis nominaciones, entre ellas álbum del año y mejor álbum vocal pop por Man’s Best Friend, además de menciones para Manchild en grabación del año, canción del año, mejor Interpretación pop y video musical. Pese a ello, no obtuvo premios durante la noche.

La controversia reactivó el debate sobre el uso de animales en espectáculos. PETA reiteró su llamado a organizadores y artistas para evitar emplear animales como parte de puestas en escena y optar por alternativas que no involucren su exposición.

