Heated Rivalry llega a Ecuador: fecha de estreno y a qué hora verla en HBO Max

La serie Heated Rivalry llega al catálogo de HBO Max en Ecuador, como parte del estreno regional confirmado para Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena Heated Rivalry en Ecuador?

HBO Max informó que la serie estará disponible desde el 6 de febrero de 2026. En Ecuador, los estrenos de la plataforma suelen habilitarse desde la medianoche, por lo que los episodios podrán verse a partir de las 00:00 del día señalado.

En Heated Rivalry el papel central está a cargo de Hudson Williams, quien interpreta a Shane Hollander, capitán de los Montreal Metros, y de Connor Storrie, quien da vida a Ilya Rozanov, figura clave de los Boston Raiders en la liga ficticia de hockey. Ambos actores fueron confirmados como protagonistas de la serie desde su anuncio y han sido señalados por la crítica y el público por la química que muestran en pantalla.

Además de Williams y Storrie, el elenco de la producción incluye a François Arnaud en el papel de Scott Hunter, Sophie Nélisse como Rose Landry, Christina Chang y Dylan Walsh como los padres de Hollander, Robbie G.K. interpretando a Kip Grady y otros miembros del reparto que aportan a las tramas de apoyo de la primera temporada.

¿Dónde ver Heated Rivalry?

La producción se podrá ver exclusivamente en HBO Max, a través de:

Aplicación oficial en smart TVs

Teléfonos móviles y tabletas

Computadoras, mediante el sitio web de la plataforma

Es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada?

La primera temporada de Heated Rivalry cuenta con seis episodios, que estarán disponibles en el catálogo desde el día de estreno, permitiendo su visualización continua.

¿De qué trata la serie?

La historia sigue a Ilya Rozanov y Shane Hollander, dos jugadores profesionales de hockey, uno ruso y otro canadiens, que mantienen una relación a lo largo de varios años, en medio de la rivalidad deportiva y la exposición pública. La producción está basada en la saga Game Changers, de la autora Rachel Reid.

¿Habrá segunda temporada?

Tras liderar visualizaciones en Norteamérica, la serie fue renovada para una segunda temporada, según confirmó la compañía distribuidora. Por ahora, HBO Max no ha anunciado la fecha de estreno de los nuevos episodios.

