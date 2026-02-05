Metro de Quito adjudica a Alstom el mantenimiento del sistema de señalización

Metro de Quito adjudica a ALSTOM el mantenimiento de la señalización ferroviaria por cuatro años

La señalización ferroviaria supervisa en tiempo real la circulación de los trenes a lo largo de toda la línea del Metro de Quito.

El Metro de Quito adjudicó este 5 de febrero a la empresa internacional Alstom el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de señalización ferroviaria, uno de los componentes clave para la operación segura del transporte subterráneo de la capital. El contrato tendrá una vigencia de cuatro años.

Le invitamos a que lea: Tasa de basura en Quito eleva planillas de agua: usuarios denuncian cobros excesivos

La adjudicación garantiza la continuidad del servicio de mantenimiento especializado, asegurando el funcionamiento permanente del sistema de señalización que regula la circulación de los trenes. Según la empresa, este soporte técnico es fundamental para mantener una operación segura, confiable y eficiente para los más de 185 mil usuarios que utilizan diariamente el Metro de Quito.

Quito activará el pago unificado del transporte público el 1 de abril tras retrasos Leer más

La señalización ferroviaria

La señalización ferroviaria es un sistema altamente especializado que supervisa en tiempo real la circulación de los trenes, regula velocidades, protege las rutas y previene incidentes operativos. Su correcto funcionamiento permite cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad y optimiza la capacidad y regularidad del servicio.

Este sistema integra varios subsistemas tecnológicos, entre ellos señales luminosas, enclavamientos, sistemas de protección automática del tren y plataformas de control y supervisión.

Toda la información generada durante la operación se centraliza en el Puesto de Control Central, desde donde se monitorean permanentemente la posición, velocidad, condiciones de seguridad y frecuencia de cada tren a lo largo de la línea.

RELACIONADAS Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

Optimización de recursos públicos

La empresa Metro informó que el proceso de contratación se desarrolló conforme al marco legal de compras públicas y permitió una optimización superior a 1,6 millones de dólares , resultado de la diferencia entre el presupuesto referencial y la oferta presentada por la empresa adjudicataria.

Proyectos de expansión en marcha

Este contrato se suma a otros proyectos estratégicos del sistema. A finales de enero de 2026, el Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, suscribió el contrato para los estudios definitivos de la extensión del Metro desde la estación El Labrador hasta el sector de La Ofelia, una obra que busca ampliar la cobertura del transporte subterráneo en el norte de la ciudad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.