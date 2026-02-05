Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

Nueva ruta de buses conecta el Aeropuerto de Quito con el Metro y mejora la movilidad en parroquias del valle

Nueva ruta de buses conecta el Aeropuerto de Quito con el Metro y mejora la movilidad en parroquias del valle

Una nueva ruta de transporte público empezó a operar en Quito con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la interconexión entre el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el sistema metropolitano de transporte. La iniciativa conecta la terminal aérea de Tababela con la estación El Labrador del Metro de Quito, en el norte de la ciudad, facilitando el desplazamiento de miles de usuarios.

Le invitamos a que lea: Bacheo no soluciona el deterioro vial en Tumbaco, denuncian vecinos

El recorrido parte desde el aeropuerto y atraviesa las parroquias de Puembo, Tumbaco y Cumbayá, zonas que históricamente han demandado una conexión más directa y eficiente con el transporte masivo de la capital. Esta integración representa un impacto positivo para las parroquias del valle, ya que reduce tiempos de viaje, mejora el acceso al Metro de Quito y fortalece la movilidad sostenible.

Polémica por construcción en Quito: Municipio reactivó licencia en zona de riesgo Leer más

Conexión directa con el Metro, Trolebús y Ecovía

Luego de pasar por estas parroquias, las unidades ingresan por la estación Río Coca y culminan su trayecto en la estación multimodal El Labrador, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

Desde este punto, los pasajeros pueden enlazarse de forma inmediata con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía, optimizando sus desplazamientos hacia distintos sectores urbanos.

Según los operadores, la nueva ruta busca facilitar el traslado desde el aeropuerto hacia el sistema de transporte público metropolitano, ofreciendo una alternativa más accesible, directa y económica frente al transporte privado.

Horarios de operación y frecuencia

El servicio opera con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 04:45 a 22:00

Sábados: de 05:00 a 23:00

Domingos y feriados: de 06:00 a 20:00

La frecuencia de paso de las unidades es de 20 a 25 minutos, lo que garantiza una oferta constante para pasajeros y trabajadores del aeropuerto.

Cooperativas a cargo del servicio

La ruta es operada por las cooperativas Reina del Quinche, Puembo y Yaruquí, siendo Reina del Quinche la más reciente en incorporarse a este recorrido. Desde esta cooperativa indicaron que la implementación responde a la necesidad de brindar un servicio más eficiente y fortalecer el transporte público en un punto estratégico como el aeropuerto de Quito.

Pabel Muñoz responde por el río Monjas y licencias en zonas de riesgo Leer más

Esta nueva alternativa se suma a otras rutas que conectan la terminal aérea con diferentes sectores de la ciudad. Desde la terminal Quitumbe, en el sur de Quito, el servicio opera de lunes a domingo y feriados de 05:00 a 22:00, con una frecuencia de 10 a 15 minutos.

Por su parte, desde la terminal Carcelén, en el norte, los buses circulan de lunes a sábado de 05:30 a 21:20 y domingos y feriados de 06:00 a 20:20, con intervalos de 12 a 15 minutos. En esta ruta operan las cooperativas Calderón, Guadalajara, Flota Pichincha, Kinara, Llano Grande, San Juan y Semgyllfor.

La puesta en marcha de esta nueva ruta consolida un modelo de transporte más integrado, conectando parroquias del valle, el aeropuerto y el Metro de Quito. Según las autoridades, este servicio no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que impulsa el desarrollo local y fomenta el uso del transporte público como eje de la movilidad urbana sostenible.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.