Caen en Quito dos mujeres acusadas de estafar con billetes falsos: así operaban

Las sospechosas tenían boletas de captura vigentes y un proceso legal desde 2022 por comercialización de moneda falsa

Dos mujeres fueron detenidas durante un operativo policial en el sur de Quito por presunta comercialización de billetes falsos.

La Policía Nacional detuvo a dos mujeres presuntamente involucradas en un esquema de estafa con billetes falsos, durante un operativo ejecutado el jueves 5 de febrero de 2026 en el sector La Mena 2, al sur de Quito.

Según informó la institución, las ciudadanas intentaban introducir dinero falso en el mercado capitalino, principalmente para engañar a comerciantes del centro histórico y del sur de la ciudad. Ambas eran requeridas por la justicia y contaban con boletas de captura vigentes por el delito de tenencia y comercialización de moneda falsa.

Incautación de dinero falso

Durante el allanamiento a la vivienda de las sospechosas, los agentes incautaron aproximadamente 730 dólares en billetes falsificados, que presuntamente iban a ser utilizados para cometer nuevas estafas. La Policía señaló que la intervención permitió evitar que más comerciantes resultaran afectados por la circulación de dinero sin valor real.

Las detenidas mantienen, además, un proceso legal abierto desde el año 2022 por el mismo delito, lo que evidencia la reincidencia en este tipo de actividades ilícitas.

Más casos en investigación

El comandante Patricio Almendáriz, de la Policía de la Zona 9, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al recibir dinero en efectivo, especialmente billetes de baja circulación. Recomendó verificar elementos de seguridad como el tipo de papel, las microimpresiones y las marcas de agua, y denunciar de inmediato cualquier intento de pago con dinero falso.

Aunque aún se desconoce el origen de los billetes falsificados y el mecanismo mediante el cual fueron obtenidos, las acusadas fueron puestas a órdenes de la Policía Judicial, donde deberán responder por los delitos que se les atribuyen y explicar la procedencia del dinero incautado.

El comandante informó que se han detectado otros casos similares en distintos sectores de Quito, lo que ha motivado un refuerzo en los controles y operativos para combatir la circulación de moneda falsa y proteger tanto a la ciudadanía como al comercio formal.

