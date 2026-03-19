Súper Feria Electroshow: entrada gratis en Quito y Guayaquil con grandes cadenasl

El evento se realizará del 25 al 29 de marzo en Quito y Guayaquil con oferta tecnológica y acceso gratuito

La Súper Feria Electroshow reunirá a las principales cadenas de electrodomésticos del país en Quito y Guayaquil con una oferta tecnológica integral.

Por primera vez en Ecuador, las principales cadenas de electrodomésticos y tecnología se reunirán en un mismo espacio físico para ofrecer una experiencia comercial conjunta. La Súper Feria Electroshow se desarrollará del 25 al 29 de marzo en Guayaquil y Quito, con la participación de varias empresas del sector.

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El evento, impulsado por la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador, contará con la presencia de Artefacta, Comandato, Crecos, Jaher, La Ganga, Marcimex, Orve Hogar y Todo Hogar. La feria se realizará de manera simultánea en Expoplaza, en Guayaquil, y en el Centro de Exposiciones, en Quito.

Televisores, protagonistas del evento



En el contexto actual, marcado por el interés en el fútbol, los televisores se posicionan como uno de los principales atractivos de la feria. La oferta incluirá pantallas de última generación en diversos tamaños y tecnologías, enfocadas en mejorar la experiencia visual.

La propuesta apunta a ofrecer mayor definición de imagen, colores más intensos y mejor rendimiento en escenas de movimiento, características que buscan potenciar la experiencia en el hogar.

Tecnología, hogar y movilidad

Además de televisores, la feria reunirá una amplia gama de productos de línea blanca, electrodomésticos menores, tecnología móvil y motocicletas. El objetivo es ofrecer una propuesta integral que cubra distintas necesidades del hogar y la movilidad diaria.

La experiencia también incluirá espacios de alimentos y bebidas, así como actividades como shows y concursos, pensadas para complementar la visita de los asistentes.

Un enfoque en consumo responsable

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Como parte del evento, se habilitará un espacio de recolección de aparatos eléctricos en desuso, en colaboración con Recicla Electronic. Esta iniciativa busca promover prácticas sostenibles en el manejo de residuos tecnológicos.

Una apuesta por el sector formal

Para Asadelec, esta feria representa una estrategia para fortalecer la confianza del consumidor y consolidar al sector formal. La unión de varias cadenas en un mismo espacio busca generar una experiencia organizada, transparente y enfocada en el usuario.

La Súper Feria Electroshow se proyecta como un evento que podría repetirse de forma anual, conectando tecnología, hogar y consumo en un mismo entorno. La entrada será gratuita durante los cinco días de feria.

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