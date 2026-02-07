¿Cuándo se retoma la matriculación vehicular de autos nuevos en Quito?

La ANT permanece cerrada y se investiga una presunta red de corrupción

La revisión vehicular se mantiene suspendida en Quito por la intervención en la ANT.

En el marco del proceso de intervención a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en donde se investigan presuntos actos de corrupción, la entidad informó que continúa ejecutando acciones técnicas y administrativas con el objetivo de normalizar los servicios y fortalecer la gestión operativa a escala nacional.

Como parte de estas medidas, la ANT anunció que a partir del 9 de febrero de 2026 se restablecerán los servicios de matriculación vehicular de autos nuevos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Quito y Guayaquil, tras dos semanas de suspensión.

La reapertura de estos servicios se realizará bajo estrictas condiciones de seguridad, entre ellas el restablecimiento controlado de usuarios en los sistemas informáticos, con el fin de garantizar la protección de la información de la ciudadanía y evitar vulneraciones en los procesos.

Otros trámites siguen en pausa

De manera paralela, la ANT informó que ya se encuentran en marcha las gestiones para solventar los procesos de homologación que permanecían en cola, los cuales suman alrededor de 200 trámites pendientes.

Asimismo, se desarrolla una auditoría de las transacciones realizadas, con el propósito de verificar su integridad y transparencia.

Según la entidad, los esfuerzos institucionales apuntan a restablecer de forma paulatina y en el menor tiempo posible la totalidad de los trámites que se vieron afectados durante la intervención, priorizando la seguridad, la eficiencia y la continuidad del servicio a nivel nacional.

¿Qué ocurrió en la ANT?

El cierre de la ANT fue dispuesto tras un operativo ejecutado el 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía, que destapó una presunta red de corrupción al interior de la institución. La intervención dejó nueve personas detenidas y 19 allanamientos en distintas provincias del país.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura investigada estaría relacionada con la venta ilegal de licencias de conducir y la asignación irregular de frecuencias y rutas de transporte, a través de cobros clandestinos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado. Mientras avanzan las investigaciones, la ANT permanecerá cerrada por 30 días.

