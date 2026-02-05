Expreso
  Quito

Las oficinas de la ANT están cerradas desde el pasado 30 de enero de 2026, luego de los allanamientos de la Fiscalía por el caso Jaque.
Las oficinas de la ANT están cerradas desde el pasado 30 de enero de 2026, luego de los allanamientos de la Fiscalía por el caso Jaque.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Licencia caducada en Quito: ¿me pueden multar durante la suspensión de la ANT?

El nuevo director de la ANT, Luis Darío Villacrés, habló sobre los trámites para renovar licencias y matrículas

Las primeras medidas que anunció Luis Darío Villacrés, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), fueron que las multas por licencias caducadas o por matrículas vehiculares incumplidas están suspendidas mientras dure el cierre temporal de la entidad, luego de la investigación que inició la Fiscalía por el caso Jaque.

Villacrés reconoció el miércoles 4 de febrero de 2026 que "hay cierto malestar de la ciudadanía" por la suspensión de los servicios vehiculares. Por ello anunció que se "evitará el cobro de multas, es injusto que se multe por un servicio que no está vigente". 

Según el nuevo funcionario, los usuarios pueden "manejar con documentos pendientes de renovación, como licencias y matrículas". Además, aseguró que se emitirá una resolución para definir nuevas fechas para cumplir con la calendarización vehicular.

"No vamos a cobrar por servicios que no se están dando", reiteró. El nuevo director explicó que los trámites en la ANT se reanudarán, después de un análisis exhaustivo. "Vamos a revisar servicios y procesos para identificar vulnerabilidades. Se anunciará paulatinamente las decisiones de la Agencia", indicó.

¿Qué dice la AMT sobre las licencias?

ANT, sitiada por un sistema frágil y la corrupción interna

En Quito, la entidad encargada de controlar que se cumplan con las normas viales es la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). 

Después de la decisión de cerrar la ANT, la institución municipal aclaró el pasado 30 de enero, que los "trámites relacionados con licencias de conducir no son de competencia" de la AMT, por lo que descartó que los agentes civiles multen a los conductores que circulan con ese documento caducado.

La AMT señaló que está a la espera de "un pronunciamiento oficial" de la Agencia Nacional respecto al proceso de calendarización, "la posible postergación del trámite administrativo y, de ser el caso, la eliminación de la multa correspondiente".

¿Cuánto durará el cierre de la ANT

El ministro de Transporte e Infraestructura (MIT), Roberto Luque, confirmó este 5 de febrero en Ecuavisa que el cierre de la ANT durará un mes. "Se irán habilitando lo servicios en el corto plazo, en esta semana habrá trámites" que volverán a funcionar, indicó.

