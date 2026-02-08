Fauna y hongos se multiplican por cinco en el Parque Bicentenario de Quito

Con los Hábitats Ecológicos Urbanos en el Parque Bicentenario, hay más aves, insectos polinizadores, hongos y flora nativa

Con una aplicación se puede documentar la flora y fauna de los Hábitats Ecológicos Urbanos en el Parque Bicentenario.

A siete meses de la implementación del proyecto Hábitats Ecológicos Urbanos (HEU), el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, muestra una transformación significativa: la presencia de fauna y hongos es, al menos, cinco veces mayor que antes de la intervención.

El dato confirma que la biodiversidad urbana responde cuando se crean espacios pensados para la naturaleza, incluso en medio de la ciudad.

Este avance es parte del trabajo impulsado por el Jardín Botánico de Quito, que desarrolló la iniciativa de ciencia ciudadana BioUrbana con el objetivo de acercar a la comunidad al conocimiento y cuidado de la biodiversidad local.

El proyecto se enfoca en documentar la flora y fauna presente en los siete HEU implementados en el parque Bicentenario en julio pasado.

Trabajo con la comunidad

Como parte de la iniciativa BioUrbana, el 4 y 5 de febrero de 2026, técnicos, familias y vecinos del sector participaron en recorridos guiados por el parque, en los que registraron especies de flora y fauna nativa mediante la aplicación móvil iNaturalist.

Esta herramienta digital permite fotografiar y compartir observaciones de biodiversidad a escala global, convirtiendo a los ciudadanos en actores activos del monitoreo ambiental.

De acuerdo con información del Jardín Botánico, desde su implementación, entre julio y diciembre de 2025, los HEU han consolidado una presencia sostenida de aves, insectos polinizadores, hongos y flora nativa. Estos espacios funcionan como microhábitats que ofrecen alimento, refugio y conectividad ecológica, elementos fundamentales para la recuperación de la vida silvestre en entornos urbanos.

Así, el monitoreo muestra la presencia de abejas, abejorros, mariquitas, moscas polinizadoras, colibríes, gorriones y hongos del suelo que ahora son comunes en áreas donde antes su presencia era limitada. Estos organismos son indicadores de un ecosistema urbano más saludable y equilibrado.

En total, los hábitats albergan cerca de 5.900 individuos de plantas, pertenecientes a 40 especies distintas, seleccionadas bajo criterios ecológicos, funcionales y paisajísticos. Esta diversidad vegetal no solo ha favorecido la llegada de polinizadores y aves, sino que también contribuye a la mejora del microclima del parque.

Cada hábitat incluye bancas de descanso y señalética educativa. Foto: cortesía / Jardín Botánico

“Esta iniciativa nos permite demostrar, con datos y observación directa, que la biodiversidad sí responde cuando se le da oportunidad a la infraestructura verde. Estos hábitats son espacios vivos, que hoy sostienen procesos ecológicos reales dentro de Quito”, señaló Ricardo Zambrano, director de Jardines y Colecciones del Jardín Botánico de Quito.

El proyecto es liderado por el Jardín Botánico de Quito y cuenta con el apoyo del Municipio de Quito, a través del cofinanciamiento del Fondo Ambiental de Quito, en el marco de la XV Convocatoria de Fondos Concursables.

