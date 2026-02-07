Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

Algunos usuarios han reportado incremento de hasta el 300% en la planilla de agua, en donde se cobra la tasa de basura

Pabel Muñoz durante el informe semanal Frecuencia Quiteña el 29 de diciembre de 2025.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló sobre los cobros elevados de la tasa de recolección de basura (TRB) que varios usuarios han reportado en sus planillas de agua, algunos con incrementos que superan el 300%, y aclaró que no todos los casos responden a errores de facturación.

Durante la sesión de la Asamblea del Distrito Metropolitano, el 4 de febrero de 2026, Muñoz explicó que el cambio en el mecanismo de cobro obligó al Municipio a dejar de recaudar la tasa a través de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y trasladarla a la planilla del agua.

Según dijo, la decisión del Gobierno Nacional significó un impacto económico de $ 12 millones para la ciudad, debido a que durante noviembre y diciembre no se realizó el cobro.

“Cada mes se recaudaban alrededor de 6 millones. Con esos recursos se podían financiar, por ejemplo, presupuestos participativos”, señaló el alcalde, al tiempo que defendió la necesidad de mantener el cobro para no afectar el servicio de recolección.

El alcalde indicó que actualmente entre el 16% y 17% de los usuarios ha presentado reclamos, los cuales son atendidos mediante call centers y con mayor personal en las agencias de la Epmaps.

No obstante, sostuvo que seis de cada 10 usuarios no presentan inconvenientes, principalmente porque cuentan con medidores individualizados.

Altos valores en urbanizaciones

El principal problema, según explicó, se presenta en viviendas, edificios y urbanizaciones donde un solo medidor de agua abastece a varias familias. En esos casos, al calcular la tasa con base en el consumo de agua, el valor se eleva de manera considerable. “No es un error, el valor es alto porque hay muchas familias conectadas a un mismo medidor”, recalcó.

El alcalde mencionó que esta situación es más crítica en urbanizaciones donde cientos de viviendas comparten un solo medidor. Recordó que una norma anterior permitía, si el 80% de propietarios lo aceptaba, colocar un único medidor en edificios con varios departamentos.

En ese sentido, anunció que ya se están impulsando cambios y adelantó que durante 2026 se avanzará en un proceso de individualización de medidores.

Muñoz defiende el cobro en la planilla de agua

Muñoz insistió en que los reclamos serán revisados caso por caso y que, si se detectan errores, estos serán corregidos. Sin embargo, reiteró que en varios casos el incremento en la planilla sí corresponde al consumo real.

“Lo peor sería no tener la tasa y detener el servicio de recolección”, agregó. A su criterio, aunque el aumento ha generado malestar, cobrar la tasa en la planilla del agua fue la mejor alternativa ante la imposibilidad de seguir haciéndolo a través de la factura eléctrica.

