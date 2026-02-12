Ampliación del Metro de Quito: proyecto recibe licencia ambiental, ¿qué implica?

La certificación es indispensable para proyectos catalogados como de impacto medio-alto

Los estudios para la ampliación del Metro de Quito están en marcha.

La ampliación del Metro de Quito hacia el norte dio un paso más. El 11 de febrero de 2026, la autoridad ambiental nacional otorgó la licencia ambiental que habilita la extensión de la Primera Línea hasta La Ofelia, un tramo de más de cinco kilómetros adicionales que busca conectar a decenas de barrios del norte de la capital.

El documento era un requisito clave. Con la licencia en mano, el proyecto queda legalmente autorizado para ejecutarse bajo parámetros ambientales que obligan a prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos en el entorno y en las comunidades cercanas.

En Ecuador, este tipo de certificación es indispensable para proyectos catalogados como de impacto medio-alto, como es el caso del Metro.

Cuatro nuevas estaciones

La ampliación contempla la construcción de cuatro nuevas estaciones: Bicentenario, Andalucía, Rosario y Ofelia, además del túnel que las conectará con el trazado actual. Según las estimaciones municipales, más de 500.000 personas de alrededor de 70 barrios se beneficiarían con la nueva infraestructura.

Mientras tanto, el proyecto se encuentra en la fase de levantamiento de estudios definitivos. Estos definirán los planos técnicos necesarios para pasar al siguiente paso: la contratación de la fase constructiva.

Para ello, ya se cuenta con un crédito inicial de 80 millones de dólares otorgado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Se espera el respaldo del Gobierno

En paralelo, el Municipio espera la autorización del Gobierno Nacional para estructurar el financiamiento total de la obra.

El alcalde, Pabel Muñoz, solicitó el aval para el endeudamiento público en octubre de 2024 y, ante la falta de respuesta, reiteró el pedido en la primera semana de febrero de 2026. Sin ese visto bueno, la ejecución integral del proyecto no podrá concretarse.

Según la Empresa Metro de Quito, el proceso para la ampliación incluyó espacios de participación ciudadana con vecinos de los sectores donde se prevé construir las nuevas estaciones. Allí se socializó el alcance de la obra y se recogieron inquietudes, en un intento por reducir tensiones y anticipar impactos en zonas residenciales.

