Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Reservorio Guangopolo
Los bomberos atendieron la emergencia en el Reservorio de Guangopolo.Foto: cortesía

En pleno aguacero, bomberos protagonizan un rescate inusual en Quito

Estrellita bajó a pastar cerca de un río pero fue arrastrada por el fuerte caudal 

La intensa lluvia que cayó sobre Quito el 10 de febrero de 2026 no solo provocó acumulación de agua y complicaciones en el tránsito. 

Te invitamos a leer: Lagunas y piletas de Quito se cierran ocho días por Carnaval

En Guangopolo, al oriente de la capital, ocurrió una escena inusual: una vaca quedó atrapada durante horas en el reservorio de más de dos metros y medio de profundidad.

Plan La Mariscal

El Concejo aprueba ordenanza clave para revitalizar La Mariscal

Leer más

El animal, llamado Estrellita, habría descendido a pastar cerca de un río del sector cuando el fuerte aguacero incrementó de manera repentina el caudal. 

La corriente la arrastró hasta el reservorio de Guangopolo, donde quedó sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Un complejo rescate

Bajo una lluvia persistente y en medio de un caudal todavía fuerte, un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a la emergencia. 

Las labores de rescate se tornaron complejas debido al nivel del agua y a las condiciones climáticas, que no daban tregua.

Tras varios minutos de maniobras y asegurando al animal para evitar que fuera arrastrado nuevamente, los rescatistas lograron ponerla a salvo. 

RELACIONADAS

Estrellita fue llevada hasta la orilla, visiblemente agotada pero sin heridas de gravedad, y posteriormente entregada a su dueña.

Siniestro de tránsito en la Ruta Viva

Otra emergencia también fue atendida la noche del 10 de febrero. Una llamada al 911 alertó sobre un siniestro de tránsito en la Ruta Viva, antes del redondel de Lumbisí. 

Equipos de bomberos, agentes de tránsito y policías llegaron al sitio. En la vía encontraron un camión volcado. Las labores de rescate se extendieron por varios minutos en medio del cierre parcial de la vía.

RELACIONADAS

Tras atender la emergencia, los organismos confirmaron que dos personas fallecieron y una resultó herida a causa del accidente.

Las autoridades insistieron en el llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en vías rápidas como la Ruta Viva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Drones de cárteles mexicanos violan espacio aéreo de EE.UU. y fuerzan cierre en Texas

  2. Caso Goleada: ¿Qué pasará con la Alcaldía de Guayaquil si dictan prisión a Álvarez?

  3. Continental Tire dona $160.000 en insumos al Tecnológico del Azuay

  4. Estudia gratis en Guayaquil: ¿calificas a las carreras universitarias y técnicas?

  5. San Valentín en Guayaquil: rosas desde $5 en el Mercado de las Flores

LO MÁS VISTO

  1. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  2. Caso Goleada: audiencia que define la situación de Aquiles Álvarez, minuto a minuto

  3. La UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares: ¿Cómo afecta?

  4. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  5. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

Te recomendamos