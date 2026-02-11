Lagunas y piletas de Quito se cierran ocho días por Carnaval

En La Carolina se cerraron 560 metros lineales alrededor de la laguna con vallas metálicas y personal de seguridad.

Las lagunas de La Alameda y La Carolina fueron valladas.

Hasta el 18 de febrero de 2026, el acceso a las lagunas de los parques La Carolina, en el norte de Quito, y La Alameda, en el centro, estará restringido.

Te invitamos a leer: Este es el plan para reactivar La Mariscal: regulación y límites a bares y licorerías

La medida coincide con el feriado de Carnaval y busca evitar accidentes y daños en estos espacios que cada año se convierten en escenario de juegos con agua.

"No se hará ninguna revisión del cobro", dice Pabel Muñoz sobre la tasa de basura Leer más

En La Carolina se cerraron 560 metros lineales alrededor de la laguna con vallas metálicas y personal de seguridad. En La Alameda, el perímetro restringido es de 467 metros.

Además, 27 piletas en distintos puntos de la ciudad serán apagadas y vaciadas durante el mismo periodo.

¿Qué piletas se inhabilitarán?

Entre las fuentes que no estarán operativas constan la de Guajaló, bulevar de la avenida De Los Shyris, plaza Artigas, Miraflores y el parque Inglés, entre otras consideradas estratégicas por su alta concurrencia.

Una medida necesaria

El Municipio recordó que la medida no es reciente. En feriados anteriores se han registrado incidentes en estos espacios, algunos con personas heridas y daños a la infraestructura.

Por ello, como una acción preventiva, cada año se opta por cerrar las lagunas y desactivar las piletas para reducir riesgos y evitar nuevos percances.

También, durante el feriado habrá presencia de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control, guardabosques en 15 parques metropolitanos y efectivos de la Policía Metropolitana para vigilar el uso adecuado de los espacios públicos.

Las autoridades insisten en que el juego con agua en lagunas y piletas puede terminar en caídas, lesiones y daños a la infraestructura. El llamado es a celebrar el Carnaval con responsabilidad y evitar conductas que puedan derivar en sanciones o accidentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!