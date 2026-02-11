Este es el plan para reactivar La Mariscal: regulación y límites a bares y licorerías

La Mariscal ha enfrentado procesos de deterioro urbano en los últimos años

El plan para reactivar La Mariscal fue aprobado con 20 votos a favor.

Después de meses de debate y construcción participativa, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó por unanimidad la Ordenanza que contiene el Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal. La normativa recibió el respaldo de los 20 concejales y uno de los objetivos es que sea el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más emblemáticos de la capital.

Durante la sesión del 10 de febrero de 2026, los ediles coincidieron en la necesidad de recuperar el sector frente a los procesos de deterioro urbano que ha experimentado en los últimos años.

El concejal Adrián Ibarra, ponente de la ordenanza, señaló que la iniciativa responde a la “pérdida progresiva de la función residencial y a los conflictos derivados de la coexistencia desordenada de los usos de suelo establecidos en su momento en la zona”.

El alcalde, Pabel Muñoz, destacó que el documento fue construido de manera participativa junto al Concejo, la ciudadanía, gremios, colectivos y la academia.

“Para que recuperemos La Mariscal con política pública, con decisiones inteligentes que fomentan las actividades productivas, las actividades artísticas, culturales en la zona, pero también con política legislativa”, afirmó.

Muñoz fue enfático en que el Municipio actuará dentro de sus competencias para enfrentar la inseguridad: “No vamos a dejarnos doblar el brazo de la delincuencia y vamos a actuar de manera contundente: más cultura, más innovación, más espacios para vivir y vivir bien y también incentivos para la inversión”.

Nuevas reglas para el entretenimiento

Entre los cambios más relevantes consta la regulación de bares y discotecas en la Zona de Uso de Suelo Múltiple Entretenimiento. Se establecerá un máximo de dos licencias por lote y hasta 100 licencias en toda el área.

Además, se elimina la figura de preexistencia para bares, discotecas, licorerías, night clubs y moteles. Las licencias vigentes se mantendrán hasta su fecha de caducidad y podrán extenderse únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Como parte del ordenamiento, el Municipio implementará el plan “Cero Tolerancia”, que contempla operativos específicos y acciones inmediatas para garantizar la convivencia segura en el sector.

En paralelo, la ordenanza amplía la diversidad de actividades permitidas, priorizando la residencia y espacios culturales, educativos, deportivos y comunitarios. En total, se habilitan 872 actividades en la zona, con el objetivo de diversificar la dinámica económica y social del barrio.

Innovación y vivienda como ejes

La normativa reconoce a La Mariscal como territorio estratégico para la innovación, la investigación y el emprendimiento. Se promoverán alianzas entre el sector público, privado y la academia, además de la implementación de tecnologías piloto para atender problemáticas urbanas.

En este marco, el Distrito de Innovación (IQ) concentrará servicios de apoyo tecnológico, coworking, asesoría a emprendimientos y espacios abiertos al público, con la intención de convertir al sector en un polo de desarrollo económico.

El alcalde subrayó que el objetivo principal es recuperar la “vida de barrio”. “Prácticamente toda La Mariscal o la gran mayoría de ella, el 90%, salvo este pequeño cuadrante de entretenimiento, es una Mariscal que se piensa para vivienda”, aseguró.

Para incentivar la construcción residencial y el crecimiento en altura, la ordenanza establece un 50% de descuento en la Concesión Onerosa de Derechos (COD) a partir del piso número 12.

El administrador zonal de La Mariscal, Leandro Buratovich, explicó que en la avenida Patria se podrá construir hasta 24 pisos; en la Foch, hasta ocho; y en las avenidas 6 de Diciembre, Amazonas y 12 de Octubre, hasta 20 pisos.

