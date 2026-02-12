Ciclovía de la Ruta Viva está golpeada por el deterioro

En una primera inspección se detectó señalética desgastada y usos indebidos en la Ruta Viva. Se esperan los informes

Movilidad. La ciclovía tiene una extensión de 12 kilómetros. Es un espacio que lo comparten ciclistas y también peatones.

La ciclovía lateral que está en la Ruta Viva, un corredor de 12 kilómetros que la comunidad ganó hace casi 20 años, atraviesa un momento complejo. Lo que nació como un espacio amparado por la Ordenanza 008 de 2006, se enfrenta a un visible deterioro de su infraestructura, señalización desgastada, obstáculos y una invasión cada vez más frecuente por parte de terceros que amenazan con desdibujar su propósito original.

El 11 de febrero de 2026 se realizó una primera inspección técnica al tramo, con la participación de colectivos de ciclistas, la Secretaría de Movilidad y la Empresa de Obras Públicas (Epmmop). El objetivo fue evaluar el estado actual de la ciclovía e identificar necesidades urgentes de mejora, adecuación, señalización, iluminación y seguridad.

Tatiana Vega, representante de la Fundación Ciclismo Nacional Ecuador, explicó que esta primera revisión busca levantar información detallada en territorio. “Es un primer paso para tener datos claros. Luego vendrá una inspección en firme con la Secretaría de Movilidad, la Empresa Eléctrica y Epmmop, para incluir un presupuesto destinado a mejoras en la ciclovía”, señaló.

Los hallazgos son preocupantes. A lo largo de los 12 kilómetros se constató el deterioro general de la arteria, señalética horizontal prácticamente borrada y señalización vertical en mal estado y hasta grafiteada.

Los usos indebidos de la ciclovía

Asimismo, en varios tramos la pintura que delimita el carril se ha desgastado hasta volverse casi invisible, lo que incrementa el riesgo para los ciclistas y peatones. Además, se identificaron obstáculos como gravilla acumulada, un poste caído y presencia de maleza, especialmente en cruces y zonas de menor visibilidad.

Uno de los problemas más recurrentes que detalla Vega es la apropiación indebida del espacio por parte de los propietarios de predios y negocios colindantes. Comenta que hay vecinos que no respetan la franja destinada a la ciclovía. “Algunos comercios ocupan el espacio, no lo limpian o construyen rampas para los vehículos y cortan el trazado”.

En otros puntos, la ciclovía ha sido convertida en parqueaderos improvisados o incluso en botadero de escombros.

La falta de iluminación es otra de las carencias señaladas. En una vía caracterizada por la alta velocidad y elevados índices de siniestralidad, la ausencia de luz en la noche y madrugada incrementa la vulnerabilidad de los usuarios. "La ciclovía es un elemento pacificador para la Ruta Viva. Si es un espacio comunitario real, la gente baja la velocidad. Ya tenemos el espacio ganado y hay que defenderlo y cuidarlo”, enfatizó Vega.

El concejal Diego Garrido también participó en el recorrido. Recordó que la iniciativa es parte del encuentro de seguridad vial desarrollado en enero pasado. De ese espacio surgieron mesas técnicas de trabajo, orientadas a fortalecer la cultura vial y articular acciones con distintos actores, entre ellos colectivos de ciclistas.

Para Garrido, el deterioro no se limita a la ciclovía, sino que refleja un problema más amplio en la Ruta Viva.

Señaló que, por ejemplo, es evidente la incidencia de propietarios y comercios que abusan del uso de la vereda y la vía, además de que existen puntos vulnerables con maleza y espacios que son aprovechados por delincuentes. “Hay un sinnúmero de falencias en infraestructura, intervención de terceros y también de la naturaleza”, describió.

Tras la inspección, se solicitó un informe técnico a la Epmmop y a la Secretaría de Movilidad para plantear una intervención integral en el corto plazo. El concejal expresó su expectativa de que las acciones puedan concretarse en el transcurso de este mismo mes.

Los inconvenientes en la ciclovía

Por su parte, Cecibel López, directora de Señalización de la Epmmop, confirmó que se detectó señalética en mal estado y la necesidad de coordinar la limpieza de la gravilla y maleza. Sin embargo, aclaró que primero se debe elaborar un informe consolidado de las necesidades, para estructurar un plan único de intervención y posteriormente revisar el cronograma de trabajo.

López recalcó que se trata de una ciclovía de uso compartido con peatones, por lo que la velocidad de circulación debe ser moderada. A diario, alrededor de 10.000 personas utilizan este corredor, no solo con fines recreativos, sino como ruta de conexión hacia sus hogares y actividades cotidianas.

Usuarios. El espacio beneficia directamente a 10.000 personas, entre ciclistas y peatones. Se busca promover caminatas seguras en todo el tramo.