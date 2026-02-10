Expreso
Incendio Quito
La alerta de incendio ingresó a la línea de emergencias 911 a las 06:33 del 10 de febrero de 2026.Foto: cortesía / ECU 911

Incendio en una vivienda deja una persona fallecida en el norte de Quito

El incendio ocurrió en una vivienda del sector de Colinas del Norte–La Planada, en el norte de Quito

Un incendio estructural movilizó a los equipos de emergencia la mañana de este martes 10 de febrero de 2026 en el sector de Colinas del Norte–La Planada, en el norte de Quito.

La alerta ingresó a la línea de emergencias 911 a las 06:33. En pocos minutos, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para atender el siniestro. 

Construcciones informales Quito

Construcciones en Quito: informalidad y licencias en zonas de riesgo aumentan peligro

Al controlar las llamas, los equipos de socorro confirmaron el fallecimiento de una persona en el interior del inmueble afectado.

Vigilancia desde el ECU 911

Durante la atención de la emergencia, el sistema de videovigilancia permitió dar seguimiento a la situación y apoyar la labor de los equipos desplegados en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del incendio que dejó un fallecido.

Otra emergencia en el sur 

Dos días antes, una escena similar se vivió en el sector de Alma Lojana, en el sur de la capital, donde un incendio se desató en una vivienda y movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito. 

La oportuna intervención de los equipos de emergencia permitió controlar y extinguir las llamas antes de que se propagaran a inmuebles vecinos. En este incidente no se registraron personas heridas.

