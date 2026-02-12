Pasajeros del Metro de Quito reportan lentitud y máquinas fuera de servicio

Según la empresa Metro de Quito, algunos equipos ATM sí estuvieron inhabilitados debido a un mantenimiento

En redes sociales se reportaron demoras en los recorridos de trenes y problemas para adquirir boletos con código QR en algunas estaciones.

En los últimos días, usuarios del Metro de Quito han reclamado debido a que han encontrado boleterías cerradas y máquinas ATM fuera de servicio en estaciones como la de Quitumbe. Además, volvió a las redes un reclamo que ya se había presentado en enero del 2025: una disminución de velocidad de los trenes en ciertos tramos de la vía.

El reporte sobre los fallos en los equipos ATM lo hizo, entre otras personas, la concejala Sandra Hidalgo. Ella mostró indignación por la falta de atención en ventanillas de la Estación Quitumbe el pasado 6 de febrero e incluyó capturas de pantalla de las ATM, en las que se leía "Fuera de servicio".

Según la Empresa Metro de Quito, las máquinas ATM en efecto dejaron de funcionar en algunos casos, porque estuvieron en mantenimiento "de manera sistemática" y una vez que se acabó el trabajo en todas ellas, volvieron a estar "habilitadas y disponibles".

Para explicar la situación, difundieron videos en sus redes sociales sobre esta tarea. En esos equipos se puede recargar saldo en las tarjetas Ciudad y comprar tickets con código QR a través de tarjetas de crédito o efectivo, ingresando el valor exacto.

Estas máquinas se encuentran en las estaciones San Francisco, El Labrador, Jipijapa, Quitumbe, La Magdalena y Quitumbe. En ellas se puede imprimir hasta cinco boletos QR y tienen el objetivo de ayudar a los usuarios a evitar que hagan filas y así, ahorrar tiempo.

🚨 ¡Indignante!@MetrodeQuito

Estación Quitumbe, Martes 10:45

NO hay atención en las ventanillas,

Máquinas fuera de servicio, luces apagadas y ninguna explicación a la ciudadanía.

¿Así funciona un servicio público que dicen “eficiente”?

Exigimos respuestas inmediatas. pic.twitter.com/YQfDRUHxCr — Sandra Hidalgo Espinel (@SandraHidalgoEC) February 6, 2026

¿Demoras en los viajes?

Por otro lado, han empezado a aparecer reportes sobre cambios en los viajes de los trenes. Un usuario escribió, por ejemplo, que ha percibido que en los últimos días el sistema funciona más lento.

El pasajero reclamó y considera necesario que se informe anticipadamente a los usuarios cuando se presenten retrasos o intermitencias en el servicio.

Se han dado cuenta que el metro cada vez va más lento? Hoy es segunda vez que llego tarde.. deberían comunicar cuando tengan intermitencias o retrasos en el servicio #metroquito — Sxntiago (@ninochanty) February 9, 2026

En enero del año pasado, hubo un caso similar, en el que se contabilizaron demoras de hasta dos minutos, especialmente en el tramo entre las estaciones de El Recreo y La Magdalena, en sentido sur-norte.

Este problema se extendió por al menos tres semanas. En esa ocasión, Metro de Quito informó que ese problema que detectaron los viajeros era normal porque ayudaba a regular la frecuencia entre los trenes y citó un caso en particular, cuando usuarios manipularon indebidamente una puerta, como causa de la demora.

Sin embargo, en febrero del 2025, la empresa informó que estas demoras obedecían a dos fisuras en las rieles por las que circulaban los trenes, de seis centímetros de largo cada una.

EXPRESO consultó al departamento de comunicación del Metro de Quito sobre la demora, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

El Metro de Quito ha pasado por varios retrasos en los procesos de algunos de sus contratos de mantenimiento. El 5 de febrero pasado se adjudicó a la empresa Alstom uno de ellos, el que se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de señalización ferroviaria.

