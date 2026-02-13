¿Qué alternativas se analizan frente al alza de la tasa de basura en Quito?

Los incrementos de la tasa de recolección de basura oscilan entre un dólar y 15 dólares, según el alcalde

Ciudadanos expresan su inconformidad por el incremento en las planillas de agua, donde ahora se cobra la tasa de basura.

El incremento de la tasa de recolección de basura (TRB) sigue generando inconformidad en Quito. Desde febrero de 2026, el cobro dejó de llegar en la planilla eléctrica y se incluyó en la factura de agua potable, un cambio que, para algunos usuarios, significó alzas de hasta el 300 % frente a lo que pagaban antes.

En medio de las quejas, el alcalde, Pabel Muñoz, explicó cifras y a planteó posibles salidas. Según detalló, la mitad de los usuarios paga lo mismo o menos que antes. La otra mitad sí registra incrementos: el 60 % de ese grupo asume entre uno y cinco dólares adicionales; el 18 %, entre cinco y diez dólares más; y un 8 %, entre 10 y 15 dólares extra.

¿Dónde está el nudo del problema?

La tasa ahora está vinculada al consumo de agua. En términos prácticos, quien más agua consume, más paga por la recolección de basura.

El modelo ha golpeado especialmente a condominios y edificios que cuentan con un solo medidor: el consumo total se consolida y eso dispara el valor asignado, aunque luego el monto se divida entre varios departamentos.

El Alcalde sostiene que, en la mayoría de casos, no se trata de errores de cálculo sino del nuevo esquema de distribución del costo. Aun así, anunció que al finalizar febrero se realizará una “autopsia” del proceso para tener un diagnóstico detallado. Si se detectan fallas técnicas, se corregirán.

Las alternativas sobre la mesa

Aunque no hay una decisión definitiva, el Municipio evalúa al menos dos caminos para mitigar el impacto:

Volver al cobro en la planilla eléctrica

Muñoz aseguró que insistirá en que dialogará con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para retomar el esquema anterior, que durante años permitió que la TRB se cobre a través de la factura de luz.

“La salida más fácil sería volver al esquema anterior”, dijo. Sin embargo, reconoció que no puede garantizar que esa opción prospere, ya que el Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones que no respetará el convenio que existía con la EEQ.

Revisar y ajustar casos específicos

Tras la evaluación a finales de febrero, el Municipio podría introducir correcciones puntuales si se comprueba que hubo inconsistencias en la facturación, especialmente en situaciones complejas como edificios con un solo medidor o consumos atípicos.

Asimismo, el Municipio analiza alternativas para el caso de edificios y condominios, y se plantea como medida de corto plazo avanzar en la individualización de medidores de agua.

