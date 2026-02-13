Fuertes lluvias en Quito causan daños en seis viviendas de La Bota

El lodo ingresó a las casas y se acumuló agua en la vía pública.

Calles cubiertas de lodo, agua acumulada y paredes agrietadas fue el panorama que dejó la fuerte lluvia la madrugada de este 13 de febrero de 2026 en La Bota, en el norte de Quito, donde seis casas resultaron afectadas.

El deslizamiento se produjo tras varias horas de precipitaciones intensas. El Municipio de Quito confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas debido a la emergencia.

En total, 15 viviendas fueron evaluadas. Seis presentan daños materiales de consideración. Son 22 personas, agrupadas en seis familias, las que resultaron afectadas y que ahora reciben ayuda humanitaria: alimentos no perecibles, kits de higiene, frazadas, ropa y calzado.

Las inspecciones revelaron ingreso de lodo al interior de las casas, acumulación de agua en la vía pública y afectaciones a medios de vida. Entre los perjudicados está el propietario de una tienda de abarrotes que quedó parcialmente anegada.

Para atender la emergencia llegó personal técnico de distintas entidades municipales. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable evaluó posibles daños en la infraestructura y en el sistema de alcantarillado, especialmente sumideros y tuberías.

El Cuerpo de Bomberos de Quito trabajó en la limpieza para evacuar el agua acumulada, y cuadrillas de la Epmmop retiraron escombros y sedimentos.

Entregamos a 6 familias kits de alimentos no perecibles, productos de higiene frazadas, vestimenta y calzado



Otras emergencias por las lluvias en la ciudad

Según el reporte preliminar, durante la madrugada de este 13 de febrero se registraron al menos 17 incidentes relacionados con las lluvias en distintos puntos de la ciudad.

El balance incluye 13 inundaciones, dos desbordamientos de quebradas y dos movimientos en masa en administraciones zonales como Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia, Los Chillos, Eloy Alfaro y Tumbaco.

Con la temporada invernal en marcha, el monitoreo continúa. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier emergencia al ECU 911 y mantenerse alerta ante nuevas precipitaciones que, según los pronósticos, podrían repetirse en los próximos días.

