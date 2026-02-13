Laguna de La Alameda, en Quito, estará inhabilitada cinco semanas

Se realizará una limpieza profunda de los 11.204 metros cuadrados que conforman la laguna de La Alameda

Como cada año, la laguna del parque La Alameda, en el centro-norte de Quito, se vació. Esta vez, el cierre se extenderá por alrededor de cinco semanas, es decir, hasta mediados de marzo de 2026.

Te invitamos a leer: ¿Qué alternativas se analizan frente al alza de la tasa de basura en Quito?

Ese es el tiempo estimado que tomará el mantenimiento anual de la laguna, siempre y cuando el clima y las condiciones logísticas no alteren el cronograma, informó el Municipio.

Cuatro planes cerca de Quito para disfrutar el feriado de carnaval Leer más

Durante ese periodo, el perímetro (467 metros lineales), permanece vallado, impidiendo el acceso a una de las zonas más concurridas del parque.

El cierre coincide con el feriado de Carnaval, una época en la que tradicionalmente el espacio se llena de jóvenes y familias. Esta vez, sin embargo, no habrá agua donde lanzar globos ni espacio para improvisar juegos. La decisión apunta a evitar desmanes y preservar la infraestructura.

Limpieza profunda de la laguna

En las próximas semanas se realizará una limpieza profunda de los 11.204 metros cuadrados que conforman la laguna.

Luego vendrá la reposición del agua y su tratamiento con productos químicos, entre ellos cloro, indispensables para mantener las condiciones sanitarias. Por esa razón, las autoridades insisten en que no se deben introducir peces ni otras especies: el agua no es apta para su hábitat.

RELACIONADAS Cuatro planes cerca de Quito para disfrutar el feriado de carnaval

De hecho, como parte de los trabajos, se retirarán los peces que fueron colocados por iniciativa ciudadana y se los trasladará a reservas naturales adecuadas.

Un espacio natural en medio de la ciudad

Mientras tanto, el resto del parque seguirá abierto. De acuerdo con el Municipio, cada semana, unas 6.000personas visitan La Alameda para caminar, ejercitarse o pasear a sus mascotas.

Lee también: Metro de Quito: conoce los horarios y las reglas durante el Carnaval

El llamado, en medio del cierre temporal, es a respetar las áreas restringidas, mantener la limpieza y evitar daños al mobiliario urbano.

Si el calendario se cumple, la laguna volverá a llenarse hacia mediados o finales de marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!