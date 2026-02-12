Renovación en La Mariscal: ¿Cómo la nueva ordenanza impactará discotecas y bares?

El Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza para la reactivación integral de La Mariscal

Inseguridad y abandono son algunos de los problemas que enfrenta la zona de La Mariscal.

La Mariscal, durante décadas sinónimo de fiesta y bohemia en Quito, entra en una nueva etapa. Al menos eso se busca con la ordenanza para la reactivación integral del sector, una normativa que apunta a reorganizar la zona y que tendrá más regulación a bares y discotecas.

Uno de los cambios está en las reglas para locales de diversión nocturna. La ordenanza corrige una disposición anterior que, en la práctica, permitía una discoteca por manzana. Ahora se establece un máximo de dos licencias por lote y, además, un techo global de 100 discotecas en todo el sector.

La medida, según las autoridades, busca reconocer la realidad comercial y de diversión de La Mariscal sin desbordar la capacidad de convivencia del barrio.

El perímetro para actividades de entretenimiento, bares, restaurantes y discotecas, se mantiene principalmente alrededor de la plaza El Quinde. Fuera de ese polígono, la prioridad será la residencialidad y el comercio ordenado.

Esto implica que no se renovarán licencias para bares, discotecas o licorerías que operen fuera del área definida. Además, se prohíbe la instalación de licorerías en los alrededores de universidades y centros educativos fuera del polígono de entretenimiento. La administración municipal anunció un plan de “cero tolerancia” frente al consumo de alcohol en el espacio público.

Fin de las preexistencias

Otro punto clave es el fin del uso extendido de la figura de “preexistencia”, que en años anteriores permitió que ciertos negocios continuaran operando pese a no ajustarse al entorno, incluso cerca de escuelas. Las preexistencias vigentes se respetarán hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de 2027, ya no se permitirá este mecanismo.

El concejal Adrián Ibarra sostuvo que la intención es recuperar la vocación residencial del sector y diversificar las actividades económicas fuera del polígono de entretenimiento, evitando que La Mariscal dependa exclusivamente de la vida nocturna.

Incentivos para promotores inmobiliarios

La ordenanza no solo impone límites. También ofrece incentivos. Se contemplan beneficios constructivos en ejes como las avenidas 12 de Octubre, 10 de Agosto, Patria y Orellana, incluida la posibilidad de compra de altura para promover el crecimiento vertical. A esto se suma un descuento del 50% en tributos para quienes inviertan en la zona.

El diagnóstico municipal habla de al menos 150 predios abandonados en el sector. En los que pertenecen al Municipio, Ibarra detalló que se impulsarán proyectos de espacio público, mientras que los propietarios privados tendrán un plazo de dos años para intervenirlos antes de que el cabildo tome medidas.

La av. Amazonas volverá a la bidireccionalidad

Entre los cambios urbanos también se plantea recuperar la bidireccionalidad de la avenida Amazonas, en el tramo comprendido entre la av. Colón y Patria. La Secretaría de Movilidad y la Epmmop deberán realizar los estudios técnicos.

Con la ordenanza aprobada, empieza la fase más compleja: aplicar los nuevos polígonos, racionalizar las licencias y que se cumplan las restricciones.

