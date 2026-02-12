¿Qué documentos son necesarios para la matriculación de vehículos nuevos en Quito?

Desde el 9 de febrero han ingresado 2.151 trámites de matriculación de vehículos nuevos

La matriculación vehicular de autos que no son nuevos sigue suspendida.

Tras varios días de pausa, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reactivó desde el 9 de febrero de 2026 la matriculación de vehículos nuevos en Quito.

La decisión se produjo luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) levantara el cierre temporal y autorizó renovar específicamente este servicio.

La suspensión, ordenada el 6 de febrero, se dio en medio de una investigación de la Fiscalía sobre una presunta red de corrupción, lo que paralizó varios servicios de tránsito a escala nacional. Por ahora, el único proceso que volvió a funcionar es el de matriculación de autos nuevos, gestionado a través de concesionarias.

La reapertura encontró a la AMT con una carga acumulada. Solo entre el 2 y el 6 de febrero se recibieron alrededor de 500 solicitudes que quedaron represadas.

Desde el lunes 6 empezaron a despacharse, pero el flujo no se detuvo: desde el 9 de febrero hasta el 11 han ingresado 2.151 trámites.

De ese total, 935 ya fueron procesados y 1.216 siguen pendientes, detalló la AMT.

Washington Martínez, director de la entidad, explicó que actualmente cuentan con 38 digitadores para atender las solicitudes. Sin embargo, el ritmo de trabajo no depende únicamente del personal disponible en Quito, sino de los cupos que habilite el sistema informático de la ANT para poder ingresar y validar la información.

Para transparentar el avance, la entidad anunció que publicará diariamente, entre las 16:30 y las 17:00, el estado del proceso y el número de matrículas despachadas.

Mientras tanto, otros servicios de tránsito continúan suspendidos a la espera de que se normalice la situación a nivel nacional.

Requisitos para la matriculación de vehículos nuevos

El proceso exige cumplir una serie de requisitos y validaciones previas que buscan garantizar que el automotor esté en regla, tanto en el ámbito técnico como en el legal y tributario.

El primer paso es presentar el original de la cédula de identidad del propietario. En el caso de vehículos importados, se deben adjuntar los documentos que respalden su ingreso al país: el registro en Ecuapass, la liquidación y la declaración detallada de importación.

Antes de avanzar, el sistema informático de la ANT y de la AMT verifica que el propietario no mantenga deudas pendientes por infracciones de tránsito ni convenios de pago incumplidos. Sin esta validación, el trámite no puede continuar.

El vehículo también debe contar con la aprobación de la revisión técnica vehicular y con la validación del pago de la matrícula correspondiente al año en curso. A esto se suma el comprobante original de cancelación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha, un rubro obligatorio para circular en la jurisdicción.

Otro requisito clave es el levantamiento de improntas de motor y chasis, un procedimiento que se realiza únicamente en los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe.

Finalmente, el trámite pasa por una revisión de valores, en la que se confirman los pagos y rubros asociados antes de emitir la matrícula. Solo entonces el vehículo puede quedar oficialmente habilitado para circular.

