El ruido que no deja dormir a Quito: buses, motos y un problema sin control

La Secretaría de Ambiente mide las fuentes fijas de contaminación acústica y no las móviles, las más problemáticas

En la avenida Mariscal Sucre (Occidental), a la altura de El Pinar, se siente el rugir de vehículos, en el norte de Quito. La mayor contaminación por ruido proviene del tránsito.

En Quito, la principal fuente de contaminación acústica es el ruido generado por los buses, motos y más vehículos, por el tráfico vehicular, según la Secretaría de Ambiente del Municipio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el ruido vial afecta a las personas pues perturba el sueño, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, provoca estrés y angustia e impacta en la salud mental.

Para establecer acciones en torno a las áreas más ruidosas del Distrito, la Secretaría de Ambiente levanta el ‘Mapa Estratégico de Ruido Urbano’, que dicen estará listo en junio del 2026 (en cuatro meses). Según resultados preliminares, en la ciudad existen zonas en donde los niveles de presión sonora superan los 80 decibelios (medida de la intensidad del sonido) entre las 07:01 y 21:00; cuando el límite permitido es de 55. Y en las noches, de 21:01 a 07:00, los 45 decibeles.

Las zonas más ruidosas de la capital son la avenida Mariscal Sucre, en la parroquia Cotocollao; y la av. Pedro Vicente Maldonado, en Guamaní, norte y sur, respectivamente, señalan sus datos.

Los buses urbanos de Quito, por ejemplo, los de las compañías San Carlos, Translatinos o Catar, entre otras, no pasan, irrumpen. Su llegada se anuncia desde lejos con un rugido áspero; al acelerar parecen estornudar humo y metal, una 'tos' que sacude las ventanas de las viviendas. El motor vibra y cada cambio de marcha suena como un golpe seco contra sus habitantes.

Quito 2027: la carrera por la Alcaldía avanza sin un debate de ciudad Leer más

Ellos conviven con el ruido del transporte en la capital

Rita, de 63 años, vive en Cotocollao desde hace dos décadas. En los últimos meses del año pasado empezó a sentir dolor intenso en los oídos, el médico le recetó unas gotas.

Entonces conversó con vecinos y también sufren porque aumentan las rutas de autobuses que pasan frente a su hogar, en la Machala. Cree que esas unidades no cumplen con las normas para aprobar la Revisión Técnica Vehicular (RTV): dejan una estela de humo negro y sacudan sus ventanas; reforzar solo una de ellas cuesta más de $ 600. Su hija habló con dos empresas. “Imposible pagar eso”, dice.

Los autobuses en mal estado no son la única fuente de ruido vial. En la urbe, a toda hora, ese brrrr, brum, brrrr de motos retumba, en todo momento. Rafael Cadena, de 71 años, vive por la Fernández Salvador, también en Cotocollao. Lo describe como el zumbido de un moscardón gigante, como atrapado en una lata. Dice que no deja de escucharlo durante la madrugada.

“Se necesitan controles y sanciones en las vías de Quito”: Soraya Herrera Leer más

¿Cuáles son los riesgos de vivir con buses ruidosos y más?

Miguel Ángel Chávez, docente de sonido y acústica de la UDLA, corrobora que el tránsito es el mayor emisor; genera el 70 % de contaminación por ruido en Quito y en el mundo.

En teoría —apunta— el ruido de fuentes móviles se regula en los centros de revisión vehicular cada año. Se hace pruebas con un sonómetro a una distancia del tubo de escape, para garantizar que no supere ciertos decibeles; lamenta que eso se vea como un trámite y que para pasarlo, “acomodan sus vehículos, también para disimular la emisión de gases; se necesita mayor control aleatorio en la vía pública.

También, opina, se debe avanzar a la movilidad eléctrica, esos motores son más silenciosos que el a combustión, que en cada explosión emite gases. A eso se suma que imprimen alta velocidad.

Fallas en la Revisión Técnica Vehicular y en el control a los buses ruidosos en Quito

Miguel Ángel Chávez estudió en Chile y parte de su tesis de ingeniería fue asesorar a una empresa de buses de transporte público. “No es Suiza, pero cuentan con una norma para buses de locomoción colectiva y el proceso de revisión es más riguroso, con pruebas dinámicas con el vehículo en movimiento”.

Ambiente nos debe más acciones. Actualizar el mapa del ruido y colgarlo en la pared no servirá. El ruido es un contaminante y las acciones deberían partir de esa secretaría y no de la AMT. Miguel Ángel Chávez/ Docente de acústica y sonido de la UDLA

En eso coincide Karen Guerrón, responsable del Laboratorio de Investigación y Análisis de Monitoreo. “La RTV se hace con el vehículo estacionado, pero las revoluciones del motor y el funcionamiento del tubo de escape cambian cuando rueda”.

Está normado que los buses pasen la Revisión Técnica Vehicular, pero incumplen parámetros porque se trata de algo cultural y es complejo llegar a la cultura de la sociedad. Karen Guerrón Técnica Secretaría de Ambiente de Quito

¿En dónde quejarse por exceso de ruido?

Al consultar a la Secretaría de Ambiente qué debe hacer un ciudadano que tiene una queja por ruido, producto del tráfico, respondió que hay controles que se coordinan con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Pero en realidad, no hubo una respuesta consistente sobre acciones.

No miden las fuentes móviles de ruido, es decir a buses y más

Ambiente solo mide fuentes fijas de ruido, no móviles como los vehículos. Guerrón dijo que cuando esté listo el mapa trabajarán en restricciones de circulación, más reductores de velocidad, carga de tráfico, etc. Pero, ¿cómo lo harán si no miden el ruido de fuentes móviles?

Chávez recordó que años atrás trabajó en la Secretaría de Ambiente y no le queda claro qué hacen ante las denuncias. Más del 50 %, recordó, son por ruido, no por basura ni por emisión de gases. "Tiene efectos auditivos y no auditivos; psicológicos, que la mayoría hemos experimentado, cuando se camina cerca de un autobús o se oye un pito. Pero si pasa eso en tu vivienda afecta el bienestar".

Al momento, Ambiente levanta el mapa en las primeras 16 parroquias urbanas con mayor problemática: Jipijapa, La Magdalena, Mariscal Sucre, Centro Histórico, Iñaquito, Cotocollao, Guamaní, Belisario Quevedo, Carcelén, Concepción, Ponceano, Quitumbe, Rumipampa, San Bartolo, San Juan y Solanda. En una segunda etapa irán por otras 16.

Un proyecto de ordenanza y lo que dice el COIP

El 13 de agosto del 2025, el concejal Andrés Campaña presentó un proyecto de ordenanza para regular y sancionar el ruido excesivo generado por fuentes móviles de ruido. No se ha avanzado en eso. Hoy, según el Código Penal, se pueden perder cinco puntos en la licencia si el tubo de escape no está instalado correctamente. ¿Se controla?

Si bien hay norma nacional y resoluciones de la Secretaría de Ambiente, no existe una ordenanza para regular y sancionar el ruido. El proyecto está en la comisión de movilidad. Andrés Campaña/ Concejal de Quito

… esta joya de que buses desaparezcan misteriosamente no podemos perdernos.

Gracias a Washito sabemos que algo mágico está pasando. Vemos tremendas nubes de hollín y cuando los agentes de la @AMT_Quito ambiciosamente quieren controlar…

———

RM 2200, hoy a las 10:27.

2/6 pic.twitter.com/b4kOTulbdH — Más allá de los cuentos (@NoNegligencia) February 12, 2026

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, NO OLVIDES SUSCRIBIRTE AQUÍ.