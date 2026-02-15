¿Puedo ir a prisión por conducir alcoholizado en Ecuador? Esto dice el COIP

Conoce las multas por conducir bajo los efectos del alcohol. Severidad incrementa en conductores de vehículos pesados

Con el feriado de Carnaval en marcha y días de celebraciones previstos hasta el 17 de febrero, las autoridades de tránsito buscan mantener el orden. En Guayaquil, los controles se intensifican durante estas fechas debido al incremento de reuniones sociales, viajes cortos y desplazamientos nocturnos que elevan el riesgo de siniestros viales.

¿Cuál es la multa por conducir alcoholizado en Ecuador?

La normativa vigente en Ecuador es clara. El artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones penales y administrativas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Las penas varían según el nivel de alcohol en la sangre detectado al momento del control y pueden incluir multas económicas, pérdida de puntos en la licencia, cárcel y retención del vehículo.

Fútbol ecuatoriano de luto, fallece el joven jugador Erwin Mina en accidente Leer más

Si el conductor registra entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, la sanción contempla una multa equivalente a un salario básico unificado, la reducción de cinco puntos en la licencia, cinco días de privación de libertad y la retención del vehículo por 24 horas. Aunque algunos lo consideran un rango “leve”, la ley lo tipifica como contravención con consecuencias penales.

Cuando el nivel supera los 0,8 y es menor a 1,2 gramos por litro de sangre, la penalidad aumenta: multa de dos salarios básicos, pérdida de diez puntos en la licencia, quince días de cárcel y retención del automotor por 24 horas. En estos casos, la conducta ya es considerada de mayor gravedad por el riesgo que representa para terceros.

En los escenarios más severos —esto es, desde 1,2 gramos por litro en adelante o si el conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia— la sanción asciende a tres salarios básicos, suspensión de la licencia por 60 días, 30 días de cárcel y retención del vehículo. Negarse al alcotest no evita la sanción; por el contrario, agrava la situación jurídica del conductor.

Los agentes han realizado varios operativos de pruebas de alcoholemia en Guayaquil CORTESÍA

Severidad incrementa en conductores de vehículos pesados

Para choferes de transporte público, comercial y de carga, la ley aplica tolerancia cero. Si superan los 0,1 gramos por litro de sangre, enfrentan la pérdida de 30 puntos en la licencia y 90 días de prisión. La medida busca proteger a pasajeros y usuarios de vías donde la responsabilidad es mayor por el número de personas involucradas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.