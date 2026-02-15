Fútbol ecuatoriano de luto, fallece el joven jugador Erwin Mina en accidente

Erwin Mina defendió a El Pangui FC, Ecuagenera SC y Primero de Mayo de Yantzaza en la Segunda Categoría ecuatoriana

El fútbol ecuatoriano vuelve a vestirse de negro. El viernes 13 de febrero de 2026 se apagó la vida de Erwin Mina, un joven futbolista de apenas 23 años que soñaba con seguir creciendo dentro de las canchas del país. Un accidente de tránsito en la provincia de Zamora Chinchipe terminó con una historia que todavía tenía capítulos por escribirse.

Mina era de esos jugadores que no negociaban la entrega. De perfil bajo, pero de corazón gigante, supo ganarse el respeto en cada camerino que pisó. Tuvo paso por equipos de Segunda Categoría como Ecuagenera SC, Primero de Mayo de Yantzaza y El Pangui FC, clubes donde dejó huella por su compromiso y amor por la camiseta.

Ecuagenera milita en la segunda categoría de Zamora Chinchipe. CORTESÍA

Jugador de segunda categoría

Barcelona, en "plena reconstrucción" previo al debut en Libertadores Leer más

El destino fue cruel. Horas antes del siniestro había disputado su último partido con El Pangui FC. Nadie imaginaba que ese sería su adiós. La noticia corrió rápido por Zamora Chinchipe y también por Esmeraldas, tierra que lo vio crecer, desatando una ola de mensajes de solidaridad, dolor y consternación.

Compañeros, dirigentes y aficionados expresaron su pesar en redes sociales. No solo se fue un futbolista; se fue un hijo, un amigo, un compañero de sueños. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad deportiva local, donde era considerado un joven disciplinado y con proyección.

RELACIONADAS Barcelona ganó en la Noche Amarilla en Quito

El fútbol ecuatoriano pierde a uno de los suyos. En las canchas de tierra y en los estadios modestos de la Segunda Categoría quedará el recuerdo de Erwin Mina corriendo cada balón como si fuera el último. Hoy, su nombre se convierte en memoria eterna y en un llamado a valorar la vida más allá del resultado y del marcador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!